SDP:stä jyrkät terveiset – ”Emme tule hyväksymään”

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoman (sd.) mukaan suomalaiset ovat tällä vaalikaudella todistaneet kokoomuksen ja Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) yhteistyötä palkansaajan oikeuksien murentamiseksi. Demokraatti Demokraatti

Samalla suomalaista työelämää on Heinäluoman mukaan palautettu menneisyyteen.

– EK:n ja kokoomuksen työ on kuitenkin vielä kesken, sillä lisää heikennyksiä on jo suunnitteilla, Heinäluoma sanoo ja viittaa EK:n torstaina julkaisemiin vaalitavoitteisiin.

Vaaliohjelmaa lukiessa voi Heinäluoman mukaan päätyä siihen johtopäätökseen, että elinkeinoelämän vaikuttajien tavoitteena on saada Petteri Orpo (kok.) ja Riikka Purra (ps.) jatkamaan tavallisen palkansaajan kurittamista. Siihen viittaa hänen mukaansa myös porvarileirin tavoitteet kerätä ennätyspotti vaalirahoitusta.

Työnantajien Pro Markkinatalous -yhdistys aikoo jakaa ennätykselliset 2,3 miljoonaa euroa vaalirahaa kevään 2027 eduskuntavaaleissa. Edellisellä kerralla yhdistyksen budjetti oli 1,5 miljoonaa euroa.

EK:N TAVOITTEENA on tällä kertaa muun muassa poistaa ylityö- ja sunnuntaikorvaukset laista, helpottaa entisestään työntekijöiden lomautuksia, poistaa loppiainen ja helatorstai vapaapäivien piiristä sekä lopettaa saatavuusharkinta, mikä vapauttaisi kolmansista maista tuodun työvoiman pääsyn jopa suurtyöttömyyden aikaan suomalaisille työmarkkinoille.

– Orpo kertoi torstain kyselytunnilla, ettei hän ryhdy ajamaan sunnuntailisien poistamista, mutta mikä estää kokoomuksen seuraavaa puheenjohtajaa viemästä EK:n vaatimukset läpi? Tähän asti näytöt osoittavat, että kokoomus toteuttaa mielellään kaikki EK:n vaatimukset suomalaisten vastustuksesta riippumatta.

– Suomalaiset eivät enää kaipaa porvarileirin kurjistamispolitiikkaa vaan uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Vaikuttaa siltä, että EK ja sen uusi toimitusjohtaja Minna Helle ovat pahasti vieraantuneet tavallisten suomalaisten arjesta, Heinäluoma sanoo.

SDP:N varapuheenjohtaja Niina Malm toteaa, ettei EK:n esitys ylityö- ja sunnuntaikorvausten leikkaamisesta ja arkipyhien poistamisesta sovi SDP:lle.

– SDP:n kanta ehdotukseen on täysin selvä: emme tule hyväksymään sen enempää ylityö- ja sunnuntaikorvausten leikkaamista kuin arkipyhien poistoa. Kyseessä on surullinen yritys kallistaa vaakaa vielä enemmän työnantajien eduksi tilanteessa, jossa Orpon-Purran hallitus on jo runnonut läpi historialliset heikennykset työntekijöiden asemaan, Malm sanoo tiedotteessaan.

Malmin mukaan työntekijällä on oikeus saada kunnollinen korvaus ylitöistä ja sunnuntaisin tehdystä työstä.

– Myöskään arkipyhät eivät ole mitään luksusta, vaan työntekijöiden mahdollisuus lepoon ja palautumiseen. Työuupumus on jo nyt Suomessa merkittävä haaste, eikä sitä ratkaista vaatimalla työntekijöitä työskentelemään enemmän tai pienemmällä palkalla.

Hän huomauttaa, että ylityö- ja sunnuntaikorvaukset muodostavat monilla aloilla merkittävän osan palkasta.

– Jotenkin epäilen, että tällaisten avausten tekijöillä olisi halua nostaa työntekijöiden peruspalkkaa vastaavalla tavalla, jos korvauksia leikattaisiin. Korvausten leikkaus tarkoittaisi siis työntekijälle tuntuvaa palkanalennusta.

Malm vaatii tiedotteessaan myös muita puolueita kertomaan kantansa Elinkeinoelämän keskusliiton esitykseen.