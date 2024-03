SDP:stä sivallus naistenpäivänä: “Hallituksen arvovalinnat tuntuvat raskaasti naisten arjessa”

Orpon ja Purran oikeistohallitus viittaa kansainvälisenä naistenpäivänä kintaalla maamme naisille, SDP:n eduskuntaryhmän ja Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kritisoi. Demokraatti Demokraatti

– Tänä kansainvälisenä naistenpäivänä hallituksen politiikka iskee kipeästi maamme naisiin. Hallituksen arvovalinnat ja leikkauspolitiikka tuntuvat raskaasti naisten arjessa, hän summaa tiedotteessa.

Naisen työpäivän aikana hallituksen politiikka ja leikkaukset näkyvät hänen mukaansa monin tavoin. Ne heikentävät naisten asemaa työelämässä.

– Esimerkiksi määräaikaisuuksien helpotus mahdollistaa raskaussyrjinnän. Hallituksen palkkamalli puolestaan sementoi naisvaltaisten alojen palkkakuopan. Lisäksi hallituksen halu leikata sote-menoja heikentää terveydenhuolloin ja sosiaalitoimen alalla työskentelevien naisten työarkea.

Edes vapaa-ajalla naiset eivät ole saksilta suojassa, Tuppurainen huomauttaa.

– Hallitus leikkaa naisten arjesta alkaen leikkauksista naisten suosimiin liikkumismuotoihin kuin vaikkapa naisten kuluttamaan kulttuuriin ja vapaan sivistystyön opintoihin, joissa naiset ovat suurin käyttäjäryhmä. Myös enemmistö lakkautettavan aikuiskoulutustuen käyttäjistä on naisia.

MYÖS PERHEELLINEN nainen on monen vaikeuden edessä hallituksen politiikan vuoksi, Tuppurainen lisää. Esimerkiksi asumistuen rajut leikkaukset näkyvät kodeissa. Kyse voi olla hänen mukaansa myös turvallisuudesta. Naisasialiitto Unioni on nostanut esiin naisten toimeentulosta leikkaamisen vakavan riskin:

– Jos leikkauspolitiikka ajaa naisia riippuvuussuhteeseen puolison tuloista, lähteminen väkivaltaisesta suhteesta voi jatkossa olla entistä vaikeampaa.

Edes eläkeläisnainen ei ole hallituksen leikkauksilta suojassa, Tuppurainen ihmettelee, kun eläkkeensaajan asumistuen jäädytys osuu pienituloiseen eläkeläiseen, usein naiseen.

– Hallituksella ei myöskään ole ollut halua puuttua kasvaviin lääkekustannuksiin. Päinvastoin. Hallitus suunnittelee alv-nostoa lääkkeille.

“Maamme naiset ansaitsevat parempaa politiikkaa.”

Oma lukunsa ovat Tuppuraisen mukaan naiset, jotka kuuluvat vähemmistöihin.

– Heidän arjessaan näkyvät hallituksen kylmän politiikan jäljet. Esimerkiksi jo päätetty vammaispalvelulaki vedettiin pois hetki ennen sen voimaantuloa.

– Hallitus ajaa linjaa, joissa naisten näkökulmat on jätetty sivuun. SDP ja Demarinaiset tarjoavat kaikissa käänteissä maamme naisille paremman vaihtoehdon. Maamme naiset ansaitsevat kansainvälisenä naistenpäivänä ruusuja – ja parempaa politiikkaa.

TUPPURAINEN muistuttaa Demarinaisten tiedotteessa myös naisten kokemasta vihapuheesta. Euroopan tasa-arvoinstituutin tutkimuksien mukaan verkossa tapahtuva vihapuhe on johtanut nuorten yhteiskunnallisen ja poliittisen aktiivisuuden vähenemiseen. Suomessa jopa lähes 60 prosenttia tytöistä epäröi osallistua somekeskusteluihin väkivallan pelossa.

European Women´s Lobbyn tutkimuksen mukaan naisilla on 27-kertainen riski joutua vihapuheen kohteeksi.

– Erityisesti naispolitiikkojen kokema vihapuhe on kasvanut ja voi pahimmillaan vaikuttaa päätökseen lähteä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja ehdolle asettumiseen vaaleissa, Tuppurainen huomauttaa.

“Vihapuhe on häirintää.”

Tämä kaventaa hänen mukaansa demokratiaa.

– Vihapuheeseen on puututtava painokkaasti, sillä vihapuhe on häirintää. Euroopan unioni pääsi alkuvuodesta sopuun historiansa ensimmäisestä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta laista. Tuohon lakiin sisältyy verkkohäirinnän ja -ahdistelun kriminalisointi, mikä on jo askel oikeaan suuntaan. Lisätoimia kuitenkin vielä tarvitaan.

LAINSÄÄDÄNNÖN lisäksi Tuppuraisen mukaan on tärkeää puuttua keskustelukulttuuriin, joka vallitsee sekä sosiaalisen median että eduskunnan keskusteluissa. Monilla keskustelupalstoilla toimittajat, tutkijat ja poliittisesti aktiiviset toimijat kokevat vähättelyä, ulkonäön kommentointia, seksuaalissävytteistä ahdistelua ja jopa väkivallalla uhkailua moninkertaisesti vain sukupuolensa takia verrattuna mieskollegoiden saamiin kommentteihin.

– Tätä kenenkään tytön tai naisen ei pitäisi missään asemassa tai tilanteessa kokea. Historia opettaa, että sanoista on lyhyt matka tekoihin. Emme saa normalisoida naisiin kohdistuvaa vihapuhetta, vaan meidän on puututtava siihen vahvasti sekä lain keinoin että esimerkillämme. Vihapuhe on häirintää, jota emme voi hyväksyä.