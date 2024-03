SDP:stä suora kysymys: “Arvoisa pääministeri, olisiko aika ryhtyä johtamaan tätä maata”?

Eduskunnan kyselytunti keskittyi puimaan yksinomaan työmarkkinoiden tulehtunutta tilannetta. Oppositio myös kyseenalaisti pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtajuutta työmarkkinakaaoksen selvittämiseksi. Demokraatti Demokraatti

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen muun muassa vaativat hallitusta tuomitsemaan työnantajajärjestöjen linjauksen palkanmaksun keskeyttämisestä heti, kun työnteko estyy poliittisen lakon vuoksi.

- Hallitus on viikkotolkulla moittinut palkansaajien laillisia työtaisteluita kohtuuttomiksi, mutta mitä hallitus tekee nyt, kun työnantajat tekevät mahdollisesti laittoman toimen. Ministerien suut pysyvät supussa, Tuppurainen ihmetteli.

Lindtmanin mukaan hallitus ei uskalla toimia itsenäisesti ilman työnantajien etujärjestön lupaa. Hän myös varoitti, että hallituksen aiheuttama työmarkkinakaaos ei ole enää kenenkään käsissä ja kaaos pahenee joka päivä. Palkansaajista laidasta laitaan on tehty pitkälle meneviä kompromissiehdotuksia neuvottelujen aloittamiseksi, Lindtman huomautti, mutta hallituksen vastaus on ollut: ei käy.

- Onko niin, että ette pysty aloittamaan näitä neuvotteluja, koska silloin siinä neuvottelupöydässä ette uskalla tehdä mitään, mihin Elinkeinoelämän keskusliitto ei anna teille lupaa. Arvoisa pääministeri, olisiko aika ryhtyä johtamaan tätä maata, Lindtman kysyi.

ORPO totesi vetoavansa kaikkiin osapuoliin työmarkkinoilla.

– Ylimitoitetut lakot aiheuttavat erittäin vakavaa vahinkoa Suomen taloudelle. Lakkoilemalla tämä ei ratkea.

Orpo myös arvosteli edellistä, SDP:n johtamaa hallitusta valtavista menonlisäyksistä ja uudistusten laiminlyömisestä.

– Se on tämän hallituksen johtajuutta, että me uskallamme nyt ottaa härkää sarvista, ja lähteä viemään eteenpäin niitä uudistuksia, joita Suomi tarvitsee – ja jotka olisi pitänyt tehdä jo kauan aikaa sitten. Nämä uudistukset eivät ole millään tavalla kohtuuttomia. Me uudistamme työmarkkinoita 1970-luvulta 2020-luvulle. Tulkaa tekin.

Pääministerin mukaan samat uudistukset on tehty Suomen verrokkimaissa jo vuosia tai vuosikymmeniä sitten.

MYÖS TUPPURAINEN korosti, että työmarkkinakiistan ratkaisu on Orpolle todellinen johtajuustesti.

– Jokaisen pitäisi taipua yhteiseen pöytään, kompromisseihin, jotta sopu löytyy – myös maan hallituksen. Työntekijäpuoli on tullut reilusti hallitusta vastaan, mutta hallitus ei aio tinkiä työelämäheikennyksistään. Hallitus siis kieltäytyy neuvottelemasta.

Sanonnan mukaan kun olet kuopassa, kannattaa lopettaa kaivaminen, Tuppurainen huomautti.

– Kuinka syvälle teidän on mentävä, ennen kuin aiotte nostaa pään pinnalle. Milloin ryhdytte johtamaan tätä maata niin, että saamme aidot neuvottelut?

Orpo tarttui kuoppavertaukseen vastauksessaan.

– Suomi on kuopassa, siksi näitä uudistuksia tehdään. Hallituksella on selkeä strategia, miten Suomen hyvinvointi pelastetaan. Olemme valmiita neuvottelemaan. Tällä hetkellä saa olla mukana lausuntokierroksella paikallisesta sopimisesta.