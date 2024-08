SDP:stä välitön reaktio Sofia Virran syytöksiin

SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen kummeksuu Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran tämänpäiväistä ulostuloa. Hallituksessa vihreät hyväksyivät turvapaikanhaun estämisen itärajalla, oppositiossa eivät, Rantanen näkee. Demokraatti Demokraatti

Tiedotteessaan Virta torjui vihreitä kohtaan linjattomuudesta esitetyn kritiikin tänä kesänä hyväksytyn rajaturvallisuuslainsäädännön ja vuonna 2022 vihreiden tuella hyväksytyn rajavartiolain muutoksen suhteen. Virta katsoo tiedotteessaan näiden kahden lain olevan ihmisoikeuksien kannalta täysin eri asioita.

Rantanen puolestaan näkee omassa tiedotteessaan, että vaikka tänä kesänä hyväksytyssä laissa ja vuoden 2022 rajavartiolain muutoksessa on osin omaksuttu erilaisia lainsäädännöllisiä ratkaisuja, kummassakin on pohjimmiltaan kyse Venäjän toiminnasta ja sen vuoksi on välttämätöntä, että turvapaikanhaku itärajalla voidaan tietyin edellytyksin estää.

– Itäraja on nyt ollut suljettuna turvapaikanhakijoilta kahdeksan kuukautta vihreiden yksimielisesti hyväksymän rajavartiolain muutoksen nojalta. Vaatii Sofia Virralta melkoista älyllistä akrobatiaa selittää, että rajan sulkeminen turvapaikanhaulta yhden lain nojalla on ihmisoikeuksien kannalta ongelmatonta ja toisaalta rajan sulkeminen toisen lain nojalla olisi ihmisoikeuksien vastaista, Rantanen sanoo tiedotteessaan.

Rantanen toimi hallintovaliokunnan jäsenenä 2019-2023.

Rantanen sanoo, että Virta väittää tiedotteessaan hyvin yksioikoisesti, että nyt hyväksytty lainsäädäntö on kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastainen, kun taas vuoden 2022 rajavartiolain muutos niiden mukainen. Rantasen mukaan useat oikeusoppineet kuitenkin esittivät myös vuoden 2022 rajavartiolain yhteydessä hyvin vastaavia epäilyksiä sen suhteesta ihmisoikeussopimuksiin, kuin nyt hyväksytyn uuden rajaturvallisuuslainsäädännön kohdalla esitettiin.