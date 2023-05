”Se on hänen näkemyksensä” – Orpolta lyhyt vastaus Purran ”typerää”-puheille

Hallituksen muodostaja, kokoomuksen Petteri Orpo saapui median eteen ilmoittamaan neuvottelupäivän päätteeksi, ettei tänäänkään ole paljon uutta kerrottavaa. Marja Luumi Demokraatti

Hänen mukaansa huomenna puheenjohtajapöytä saa katsauksen reformipöytien ja niiden alapöytien työtilanteesta. Tarkoitus on myös tavata jokaisen ryhmän vetäjät ja neuvottelijat.

– Saamme kunnollisen kuvan missä neuvotteluissa mennään ja sen jälkeen voidaan huomisessa infossa yleisellä tasolla kuvata etenemistä, Orpo kertoi.

Hänen mukaansa tarkoitus ei ole julkaista erityistä asiakirjaa.

– Asiat etenevät suunnitellusti. Kova työvaihe on käynnissä. Monessa pöydässä ollaan tosi pitkällä, mutta melkein joka pöydässä on vielä joitakin ratkaistavia yksityiskohtia.

Orpon arvion mukaan joitain asiakysymyksiä voi ratketa jo tällä viikolla.

– Mutta pitää erikseen sopia, milloin ollaan valmiita niiden julkistamiseen. Kaikki tulee aikanaan.

PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi aiemmin tänään, että hänen mielestään sitoutuminen ilmastopolitiikkaan, joka tähtää Suomen hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä on typerää eikä tule onnistumaan.

– Se on hänen näkemyksensä. Itse olen vahvassa uskossa, että teknologiaa hyödyntämällä, markkinataloutta valjastamalla ja tekemällä määrätietoista työtä pystymme tavoitteeseen etenemään, Orpo totesi.

Hänen mukaansa kaikissa hallitusneuvotteluissa mukana olevilla puolueilla on yhteinen näkemys siitä, että pitää löytää keinot, jotka eivät nostaisi kohtuuttomasti arjen kustannuksia ja heikentäisi Suomen kilpailukykyä.

– Puolueilla on erilaisia lähtökohtia ja ajatuksia, haemme yhteistä näkemystä, miten ilmastonmuutosta torjutaan.

ORPO innostui kertomaan, kuinka Suomesta ollaan tekemässä puhtaan energian suurvaltaa. Hänen mukaansa teknologian hyödyntäminen, puhtaisiin energiamuotoihin investoiminen ja vetytalouden eteenpäin vieminen antavat paljon mahdollisuuksia Suomen muuttua puhtaalla energialla käyväksi yhteiskunnaksi. Kyse on myös kilpailukyvystä, työllisyydestä ja kasvusta.

Orpo sanoi, että esimerkiksi suuret terästehtaat hakevat parhaillaan ratkaisuja siihen, miten niiden prosessit voidaan muuttaa hiilineutraaleiksi.

- Ne ovat valtavia juttuja. Tästä innostuu, tämä on hieno aihe. Ei tehdä tästä niin valtavan synkkää. Maailmalla on olemassa ennennäkemättömiä summia, jotka hakevat sijoituskohteita puhtaaseen energiaan ja tuotantoon. Tähän minä haluan Suomen mukaan. Tämä on mieletön mahdollisuus ja siinä hoituu ilmastotavoitekin samalla.