“Se on suuri puhallus” – SDP:n Harakka syyttää hallitusta hyvinvointiyhteiskunnan takatalvesta

Sairaalaverkkoa koskeva opposition välikysymyskeskustelu ajautui kiistelyksi yksityisten lääkäripalveluiden Kela-korvausten nostamisesta. Simo Alastalo Demokraatti

Petteri Orpon (kok.) hallitus on varaamassa yksityisen sairaanhoidon Kela-korvausten nostoon kautensa aikana yhteensä 500 miljoonaa euroa samalla, kun se leikkaa hyvinvointialueiden rahoitusta muun muassa pidentämällä hoitotakuuta ja pienentämällä vanhustenhuollon hoitajamitoitusta.

Kansanedustaja Timo Harakka (sd.) löysi tapahtumille vertailukohdan tiistain vuodenaikaan nähden harvinaisesta säätilasta.

– Tämä tämän päivän säätila muistuttaa siitä, että tämä julkisten palveluiden alasajo, jota hallitus ajaa hymyhuulin ja saksia heilutellen, on hyvinvointiyhteiskunnan takatalvi. Päivän uutinen on mielestäni se, että hallituksen tarina siitä, että heikko talous pakottaa leikkauksiin, on täysin romahtanut. Siihen ei usko enää kukaan, Harakka sanoi.

Harakka kertoi saavansa ihmisiltä yhteydenottoja, joissa hämmästellään miten kaikille yhteisistä palveluista voidaan leikata samalla, kun “rahaa kaadetaan satoja miljoonia” yksityiseen terveysbisnekseen.

– Julkiselta leikataan, yksityiselle annetaan. Se on suuri puhallus.

VASEMMISTOLIITON puheenjohtaja Li Andersson totesi, että hallituksella vaikuttaa rajuista kehysriihen leikkauksista huolimatta olevan sittenkin rahaa jaettavaksi.

– Moni hallituksen edustaja perustellut sairaaloiden palveluiden alasajoa sillä, että ei ole rahaa. Mutta onhan hallituksella rahaa. Te olette juuri päättäneet käyttää 500 miljoonaa euroa yksityisen terveydenhuollon lääkärikäyntien rahoittamiseksi veronmaksajien rahoilla samanaikaisesti, kun te leikkaatte hyvinvointialueilta, perusterveydenhuollosta ja vanhuspalveluista.

Myös Andersson mainitsi vanhusten ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoituksen alentamisen ja lisäksi lääkäreiden, hoitajien ja muun henkilöstön määrän vähenemisen sote-keskuksissa leikkausten seurauksena.

– Tällaisissa arvovalinnoissa ei ole mitään järkeä terveydenhuollon, kansanterveyden näkökulmasta, tasa-arvon näkökulmasta eikä myöskään taloudenpidon näkökulmasta.

SOSIAALITURVAMINISTERI Sanni Grahn-Laasonen (kok.) puolusti Kela-korvauksia ja mainitsi suomalaisten rahoittavan niillä käyntejään yksityisen lääkärin, hammaslääkärin tai erikoislääkärin vastaanotolla. Kela-rahoilla käydään myös psykoterapiassa ja lapsettomuushoidoissa.

– Väännetäänpä matematiikkaa nyt rautalangasta. Ensi vuonna hallitus lisää kertaluontoisesti 89,9 miljoonaa euroa näihin Kela-korvauksiin. Te puhutte täällä 500 miljoonasta. Se on se kertaluonteinen kokonaispotti, joka kattaa myös vakuutettujen osuuden. Valtion osuus on ensi vuodelle 89,9 miljoonaa euroa. Ja te tiedätte, että teidän luomanne rahoitusmalli ei mahdollista tämän summan siirtämistä hyvinvointialueiden hoitojonojen purkamiseen. Se ei ole mahdollista teidän rahoitusmallilla, Grahn-Laasonen väitti.

Keskustan Petri Honkonen syytti ministeriä pehmoisista puheista.

– Tätä rahaa ei kuulemma voisi antaa sinne hyvinvointialueille. Sen sijaan kuitenkin perusterveydenhuollon hoitotakuun muuttamisella ynnä muilla toimenpiteillä hallitus katsoo, että 132 miljoonaa euroa voidaan ottaa pois sieltä hyvinvointialueiden perusrahoituksesta. Mitenkä tämä on mahdollista? Sieltä voidaan ottaa pois, mutta sinne ei voida laittaa lisää, Honkonen ihmetteli.

Li Anderssonin piti ministeri Grahn-Laasosen puheenvuoroa kummallisena.

– Kaikista argumenteista, mitä tänään on kuultu hallituksen puolelta kaikista oudoin on argumentti siitä, että rahaa ei voi antaa hyvinvointialueille, koska se on yleiskatteellista.

– Jotenkin toivoisi kaikkien politiikassa edes vähän aikaa mukana olleiden toimijoiden ymmärtävän sen, että meillä on työkalu siihen ja se on lainsäädäntö. Sillä ohjataan resurssien käyttöä, sillä ohjataan hyvinvointialueiden toimintaa, ja juuri siksi edellisellä kaudella säädettiin tästä tiukennetusta perusterveydenhuollon hoitotakuusta, että ohjataan hyvinvointialueita, käytetään resursseja ja henkilöstöä näiden jonojen lyhentämiseen.

ANDERSSON muistutti hallituksen olevan pidentämässä perusterveydenhuollon hoitotakuuta takaisin kolmeen kuukauteen.

– Ja samanaikaisesti te viette hyvinvointialueilta rahaa ja käytätte uutta rahaa yhteensä kauden aikana sen 500 miljoonaa yksityisen hoidon Kela-korvausten nostoon. Siitä ei hyödy kaikki suomalaiset vaan ne, joilla on varaa maksaa se varsin korkea omavastuuosuus, mikä siihen kuitenkin jää, Andersson sanoi.