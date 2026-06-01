Työmarkkinat
1.6.2026 05:07 ・ Päivitetty: 1.6.2026 05:14
Selvitys: Tuhansilla nuorilla on vaikeuksia selvitä ammattikoulusta
Jopa joka kymmenes ammatillisen koulutuksen opiskelija tarvitsisi laajempaa tukea selvitäkseen oppivelvollisuudesta, kertoo Kuntaliiton selvitys.
Käytännössä asia koskee Kuntaliiton mukaan jopa 10 000:a nuorta eri puolilla Suomea.
Kuntaliiton mukaan osa nuorista on jäänyt tilanteeseen, jossa he eivät kykene osallistumaan koulutukseen, mutta eivät myöskään saa tarvitsemiaan kuntouttavia palveluja tai hyvinvointialueiden osa-aikaista tukea.
Syynä koulunkäyntiongelmiin ovat esimerkiksi mielenterveyden ongelmat, uupumus ja arjenhallinnan vaikeudet.
Tämä tulee vaikuttamaan heidän kykyynsä siirtyä työelämään.
KUNTALIITON selvityksestä käy ilmi, että nuorille on kyllä tarjolla paljon yksittäisiä palveluita, mutta niiden yhteensovittaminen ontuu.
Selvityksessä nousi esiin myös suuria alueellisia eroja nuorten saamassa tuessa.
Laajennettu oppivelvollisuus astui Suomessa voimaan vuonna 2021.
