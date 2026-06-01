Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

1.6.2026 05:07 ・ Päivitetty: 1.6.2026 05:14

Selvitys: Tuhansilla nuorilla on vaikeuksia selvitä ammattikoulusta

iStock

Jopa joka kymmenes ammatillisen koulutuksen opiskelija tarvitsisi laajempaa tukea selvitäkseen oppivelvollisuudesta, kertoo Kuntaliiton selvitys.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Käytännössä asia koskee Kuntaliiton mukaan jopa 10 000:a nuorta eri puolilla Suomea.

Kuntaliiton mukaan osa nuorista on jäänyt tilanteeseen, jossa he eivät kykene osallistumaan koulutukseen, mutta eivät myöskään saa tarvitsemiaan kuntouttavia palveluja tai hyvinvointialueiden osa-aikaista tukea.

Syynä koulunkäyntiongelmiin ovat esimerkiksi mielenterveyden ongelmat, uupumus ja arjenhallinnan vaikeudet.

Tämä tulee vaikuttamaan heidän kykyynsä siirtyä työelämään.

KUNTALIITON selvityksestä käy ilmi, että nuorille on kyllä tarjolla paljon yksittäisiä palveluita, mutta niiden yhteensovittaminen ontuu.

Selvityksessä nousi esiin myös suuria alueellisia eroja nuorten saamassa tuessa.

Laajennettu oppivelvollisuus astui Suomessa voimaan vuonna 2021.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Elokuva
29.5.2026
Arvio: Kodittoman miehen odysseiasta muodostuu turhauttava matka itsekkyyteen
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
30.5.2026
Evp-upseeri: Lännen ja Suomen Venäjä-konfliktia ei voi määritellä 1800-luvun sotateorioilla
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
29.5.2026
Janne Riiheläinen: Huomasiko kukaan, että Suomi sai uuden Kansallisen turvallisuuden strategian?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU