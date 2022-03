Seuran kysely: Enemmistö suomalaisista ei hyväksy venäjänkielisten haukkumista

Seuran teettämästä kyselystä selviää, että 71 prosenttia suomalaisista suhtautuu Suomessa asuviin venäjänkielisiin yhä myönteisesti huolimatta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vastaajista kahdeksan prosenttia sanoo, että heidän asennoitumisensa on nyt muuttunut kielteiseksi. Viidellä prosentilla vastaajista asenne venäjänkielisiin Suomessa on ollut jo valmiiksi kielteinen ja se on muuttunut nyt entistä jyrkemmäksi.

Enemmistö suomalaisista ei hyväksy venäjänkielisten haukkumista ja kiusaamista Ukrainan sodan vuoksi.

Kyselystä selviää lisäksi, että vain kolme sadasta suomalaisesta suhtautuu Venäjän valtioon nyt myönteisesti.