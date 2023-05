Sieppauksia, pidätyksiä, kidutusta… – Amnesty: Talebanin vaino naisia ja tyttöjä kohtaan on rikos ihmisyyttä vastaan

Taleban-hallinnon naisiin ja tyttöihin kohdistamia rajoituksia ja sortoa Afganistanissa pitää tutkia rikoksena ihmisyyttä vastaan, vaatii ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Amnestyn sekä Kansainvälisen juristikomission yhteisessä raportissa todetaan lisäksi, että jokaisen Afganistanista pakenevan naisen ja tytön täytyy saada kansainvälistä suojelua pakolaisena.

Raportin mukaan Afganistanissa tapahtuva naisten ja tyttöjen elämän rajoittaminen, sieppaukset, mielivaltaiset pidätykset, kidutus ja muu epäinhimillinen kohtelu täyttävät sellaisen vainon tunnusmerkit, jotka luokitellaan rikokseksi ihmisyyttä vastaan.

Raportissa Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) syyttäjiä kehotetaan tutkimaan myös sukupuoleen perustuvaa vainoa muiden käynnissä olevien tutkimusten ohella.

Järjestöt vetoavat myös kaikkiin muihin valtioihin, jotta rikoksiin syyllistyneet Taleban-hallinnon edustajat saataisiin vastuuseen.

- Rikoksen laajuus vaatii muilta mailta paljon vankempia toimia kuin mitä tähän saakka on nähty. Sukupuoleen kohdistuvan vainon on loputtava, sanoo Amnestyn Suomen osaston oikeudellinen asiantuntija Pargol Miraftabi tiedotteessa.

RAPORTTI perustuu Amnestyn, muiden kansalaisjärjestöjen sekä YK:n viranomaisten elokuun 2021 ja tammikuun 2023 välisenä aikana tekemiin tutkimuksiin, Amnesty kertoo.

Taleban on valtaannousunsa jälkeen kieltänyt naisia työskentelemästä valtaosassa työpaikoista. Naisilta ja tytöiltä on kielletty myös opiskelu alakoulun jälkeen. Naiset on myös määrätty pysymään kotona, ellei poistuminen ole välttämätöntä.

Hallinnon asetuksien mukaan pidemmillä matkoilla naisella tulee olla mukanaan miespuolinen perheenjäsen tai saattaja.

Raportin mukaan nämä sekä lukuisat muut käytännöt ovat lukemattomien kansainvälisten sopimusten vastaisia, joihin myös Afganistan on sitoutunut.

Amnestyn mukaan naisia ja tyttöjä on pidätetty mielivaltaisesti niin kutsuttujen moraalirikosten takia, esimerkiksi siksi, ettei heillä ole miespuolista saattajaa tai että he ovat osallistuneet rauhanomaiseen mielenosoitukseen.

SUOMESSA Maahanmuuttovirasto katsoo, että kaikki afganistanilaiset naiset ja tytöt ovat Afganistanissa vaarassa sukupuolensa perusteella, joten kaikilla turvaa hakevilla afganistanilaisilla naisilla ja tytöillä turvapaikan edellytykset täyttyvät.

Turvapaikkaa voi kuitenkin hakea vain Suomen rajalta, Amnesty huomauttaa.

- Olisi tärkeää, että Suomi edistäisi aktiivisemmin afganistanilaisten turvaan pääsyä. Suomen toimet ovat jo pitkään olleet riittämättömät. Maahanmuuttoviraston linjaus ei yksin riitä auttamaan naisia ja tyttöjä pakoon vaaralliseksi vankilaksi muuttuneesta Afganistanista, Miraftabi sanoo tiedotteessa.