”Siinä on kaikki, mitä meidän tarvitsee kuulla” – Ruotsin ulkoministeri muisteli Niinistön sanoja

Ruotsin uuden hallituksen ulkopolitiikkaan on tulossa painotuseroja edelliseen hallitukseen verrattuna, mutta ykköstavoitetta eli Nato-jäsenyyttä vallan vaihtuminen sosialidemokraateilta porvareille ei heilauta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tämä oli Suomeen ensimmäisen ulkomaanmatkansa ulkoministerinä tehneen Tobias Billströmin viesti Helsingissä perjantaina.

Kollegansa Pekka Haaviston (vihr.) tavannut Billström totesi Nato-jäsenyydelle olevan Ruotsissa laaja parlamentaarinen tuki. Tämän vuoksi uusi hallitus aikoo tehdä töitä sen eteen, että edellisen hallituksen aikana solmittua Turkin, Ruotsin ja Suomen yhteisymmärryspöytäkirjaa noudatetaan Ruotsin osalta ”pilkulleen”.

Ratifioinnit Nato-jäsenyyksille puuttuvat yhä Unkarista ja Turkista, joista viimeksi mainittu on ottanut erityisesti Ruotsin silmätikukseen. Onko Ruotsi tehnyt hakuprosessissa joitain virheitä, joita uusi hallitus voisi korjata jäsenyyden nopeuttamiseksi?

- Ei. Sen sijaan virhe, jonka edellinen hallitus teki, oli se, ettei se hakenut Naton jäsenyyttä jo aikaisemmin, Billström sanoi STT:n haastattelussa.

- Mutta me olemme suurpiirteisiä ja toteamme, että tämä on nyt se tiekartta, jonka mukaan edetään kohti jäsenyyttä.

TURKKI ON antanut varsin suoraan ymmärtää, että sillä on ongelmia lähinnä Ruotsin eikä niinkään Suomen kanssa. Billströmin mukaan ei ole mikään salaisuus, että maiden välillä on eroja ”diasporaryhmiä” eli maahanmuuttajataustaisia ihmisiä koskevien ongelmien suhteen.

- Mutta haluan alleviivata, että tulemme Ruotsin puolelta tietysti tekemään töitä näiden kysymysten kanssa johdonmukaisesti allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti – ja oikeusturvan periaatteiden puitteissa.

Yrityksistä erottaa Suomen ja Ruotsin jäsenhakemukset toisistaan Billstörm ei ole huolissaan. Hän korosti yhtäaikaisen liittymisen olevan tärkeää ja sama viesti kuultiin Helsingissä suomalaiskollegalta.

- Myös Nato hyötyy siitä, jos Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon samanaikaisesti, Haavisto sanoi lehdistötilaisuudessa.

Billström nosti esiin Sauli Niinistön kevään valtiovierailun Ruotsiin, jolloin presidentti totesi Suomen asian olleen aikoinaan Ruotsin ja että nyt Ruotsin asia on Suomen (Sveriges sak är vår).

- Siinä oli kaikki, mitä meidän tarvitsee kuulla, Billström totesi.

PÄÄMINISTERI Ulf Kristerssonin uusi hallitus aikoo korostaa ulkopolitiikassaan aiempaa enemmän lähialueita: Pohjoismaita, Baltiaa ja Eurooppaa. Vähemmän huomiota osoitetaan kaikesta päätellen jatkossa monenkeskiseen yhteistyöhön ja esimerkiksi kehitysapuun.

Billströmin mukaan Ruotsi aikoo olla tulevaisuudessakin aktiivinen toimija kansainvälisellä näyttämöllä. Hänen mukaansa Ruotsin ulkopolitiikka kuitenkin ”kalibroidaan uudelleen”.

- Siitä tulee käytännön seurauksia sille, miten ulkoasiainhallinto työskentelee, on organisoitu ja minne resursseja osoitetaan.

Uuden hallituksen ja ulkoministerin edessä on pian todellinen näytönpaikka: Ruotsi aloittaa vuodenvaihteessa puolivuotiskautensa EU:n puheenjohtajamaana.

Nato-asioiden ohella Haavisto ja Billström kertoivat keskustelleensa myös muun muassa Ukrainalle annettavan tuen jatkumisesta ja Venäjän toimien vastustamisesta.