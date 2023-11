Siirtolaisetkin saattavat pian tarvita kansainvälistä suojelua itärajalla

Jos Venäjä hylkää ihmiset pohjoisen rajavyöhykkeelle, Suomi ja EU tuskin katsovat sitä vierestä. Venäjällä tiedetään tämä erinomaisen hyvin. Simo Alastalo Demokraatti

Suomen itärajalle on saapunut päivittäin jopa kymmeniä Afganistanista, Somalista, Irakista, Jemenistä ja Syyriasta lähteneitä rajanylittäjiä. Tulijoita on yhdistänyt Schengen-alueen edellyttämien dokumenttien puute ja se, että he ovat Suomen rajalle päästyään anoneet kansainvälistä suojelua.

Etelä- ja Kaakkois-Suomen raja-asemat on jo orastavan tulvan vuoksi suljettu. Tulevina päivinä hallitus pohtii lapun laittamista luukulle Kuhmossa sijaitsevan Vartiuksen ja pohjoisemman Sallan raja-asemilla, joissa turvapaikkahakemuksia on toistaiseksi otettu vastaan.

Rajalta on kuulunut uutisia, joita on etukäteen osattu pelätä. Vaikuttaa siltä, että Venäjä ei enää päästä Suomen rajalle patistelemiaan ihmisiä palaamaan. Kun suljemme omat raja-asemamme, ihmiset uhkaavat jäävät pakkaseen valtion rajojen väliselle rajavyöhykkeelle ilman suojaa ja ruokaa.

– Venäjä on tehnyt käyttäymisellään aivan selväksi, että kerran Suomen rajalle päässyt ei pääsekään enää takaisin, presidentti Sauli Niinistö varoitti tänään lehdistötilaisuudessaan Varsovassa.

KAIKKI kansainvälistä suojelua hakevat ihmiset eivät saa Suomesta turvapaikkaa. Kyse on paikoin parempaa elämää etsivien siirtolaisuudesta, ei siitä, että ihmiset olisivat lähtömaassaan hengenvaarassa. Eron toteaminen vaatii asianmukaista viranomaistutkintaa ja sitä edeltävää mahdollisuutta anoa rajalla kansainvälistä suojelua.

Suomen itärajalla ei ole toistaiseksi käynnissä turvapaikkakriisi, vaan kyse on Venäjän hybridioperaatiosta, jolla testataan suomalaisen yhteiskunnan resilienssiä sekä Suomen ja EU:n turvapaikkapolitiikan ja ihmisoikeussopimusten vedenpitävyyttä.

RAJALTA tulleiden uutisten valossa näyttää siltä, että tilanne voi muuttua. Venäjä saattaa pian ajaa siirtolaisetkin asemaan, jossa he tarvitsevat välitöntä kansainvälistä suojelua. Mahdollisuudet jäädä henkiin pakkasessa muuttuvat ilman oikeita varusteita nopeasti vähäisiksi. Jos Venäjä hylkää ihmiset pohjoisen rajavyöhykkeelle, Suomi ja EU tuskin katsovat sitä vierestä. Venäjällä tiedetään tämä erinomaisen hyvin.

”Orkestroitu turvapaikkakriisi, jossa ihmiset jätetään hankeen kuolemaan, on vielä näkemättä.”

Presidentti Niinistö sanoi Puolassa, että ongelman tulisi olla EU:n yhteinen. Niinistö toivoi keskustelua kansallisen turvallisuuden ja ihmisoikeussopimusten välisestä jännitteestä.

TÄHÄN saakka EU on ollut hidas tarttumaan aiheeseen. Italiaa ja Kreikkaa jo pidempään vaivannut siirtolaisongelma ja Välimeren valtava inhimillinen tragedia eivät ole unionia herättäneet. Jäsenvaltiot on jätetty pitkälti yksin.

Suomen rajakriisin kaltaisia ongelmia on jo tavattu Valko-Venäjän ja EU:n rajoilla. Orkestroitu turvapaikkakriisi, jossa ihmiset jätetään hankeen kuolemaan, on vielä näkemättä. Jos sellainen toteutuu, Suomen ja EU:n on toimittava nopeasti.