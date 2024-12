Sinimustien lukupiiri päättyi vastamielenosoittajien huutoon ja lauluun

Rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen (SML) lukupiiri päättyi lauantaina iltapäivällä runsaan tunnin kestettyään Helsingin keskustakirjasto Oodissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Mielenosoittajat huusivat paikalla olleille sinimustille äärioikeiston vastaisia iskulauseita.

Sinimustien lukupiiri oli kokoontunut Oodin kolmannen kerroksen kahvilaan. Puoliltapäivin alkaneen lukupiirin osallistujat poistuivat paikalta yhden jälkeen, samalla kun mielenosoittajat lauloivat Finlandia-hymniä.

Sinimusta liike ei ollut anonut Oodilta erillistä lupaa tilaisuuden järjestämiseen.

Mielenosoittajia on paikalla arviolta useita kymmeniä, enemmän kuin lukupiiriin osallistuvia ihmisiä.

Paikalla oli myös poliiseja.

Samoihin aikoihin Oodissa järjestettiin Etelä-Suomen vasemmistonuorten lukupiiri kirjasta Äärioikeisto Suomessa. Vasemmistonuoret ovat varanneet lukupiirilleen suljetun tilan kirjastosta.

HELSINGIN kaupunginvaltuuston päätöksessä on aikaisemmin kerrottu, ettei kirjaston tiloja luovuteta YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin tai väkivaltaa tuottavaa toimintaa harjoittaville yhteisöille. Vuonna 2022 kirjasto kielsi sinimustien ”vain suomalaisille” suunnatun tilaisuuden rasismiin vedoten.

Sinimusta liike ei tänä vuonna ole anonut Oodilta erillistä lupaa tilaisuuden järjestämiseen, eivätkä he tätä Oodin johtajan Anna-Maria Soininvaaran mukaan pyytäessään saisikaan. Avoimen rasistisuutensa vuoksi sinimustat eivät myöskään saisi lupaa tilaisuuden järjestämiseen suljetuissa tiloissa, Soininvaara sanoi STT:lle keskiviikkona.

- Mutta yksityishenkilöinä, jos he kutsuvat toisiaan lukupiiriin, sitä on hyvin vaikea estää, että he nyt sitten tulevat, hän sanoi.

SML:n puheenjohtaja Tuukka Kuru sanoi vuonna 2022 STT:n haastattelussa, että liikettä voi pitää rasistisena ja fasistisena ja vuonna 2023 hän tunnustautui itse antisemitistiseksi eli juutalaisvastaiseksi.

SML:ssä on useita entisiä uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) jäseniä.

