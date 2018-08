Siniset haluaa nostaa järjestöjen 3000 henkilön palkkatuen kattoa

Hallitus on asettanut kevään kehysriihessä selvityshenkilöt Tuija Oivon ja Raija Kerättären arvioimaan työttömien kovan ytimen palvelutarvetta ja tekemään ehdotuksia, joiden avulla henkilöt ohjataan palvelutarpeensa mukaisen palveluun tai työttömyysturvan sijasta oikean etuuden saajaksi.

– Työ on tarkoitus saada valmiiksi lokakuussa, mutta kun olen heidän kanssaan selvityksen etenemisestä keskustellut, on minusta selvää, että hallituksen on jo budjettiriihessä tehtävä päätöksiä tämän ongelman ratkaisemiseksi, työministeri Jari Lindström (sin.) kirjoittaa eilisessä MTV:n kolumnissaan.

Hän listaa kolumnissaan keinoja, miten hallitus voisi pitkäaikaistyöttömien asemaan puuttua. Suunnitelmiin kuuluu ministerin mukaan esimerkiksi valjastaa julkiset hankinnat nykyistä selvästi paremmin välityö-markkinoiden tukemiseen.

– Esimerkiksi kilpailutuksen voittaneen yrityksen on palkattava työn tekemiseen määrätty määrä vaikka osatyökykyisiä. Tätä mahdollisuutta käytetään kuitenkin luvattoman vähän, Lindström kirjoittaa.

Lindström sanoo ehdottavansa budjettiriihessä myös, että vaikeasti työllistyvien työllistymiseen käytetyn järjestöjen palkkatuen nyt 3000 henkilön asetettua kattoa nostetaan.

Sinisten tiedotteen mukaan siniset esittää myös, että hallitus toistaa Lex Lindströmin eli että 60 vuotta täyttänyt ja viisi vuotta työttömänä ollut henkilö pääsisi halutessaan tuen piiriin odottamaan siirtymistään vanhuuseläkkeelle.

Entinen työministeri, SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen kävi eilisessä Demokraatissa läpi SDP:n keinoja pitkäaikaistyöttömien tilanteen parantamiseksi. Myös hän toi esiin esimerikiksi 3000 henkilön katon poistamisen kolmannen sektorin palkkatukirahoituksesta.