Sipilän hallitus leikkasi kehitysavun määrää roimasti – Pääministeri nyt Ylellä: Rahoituksen tasoa nostettava

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että Suomen pitää lisätä kehitysavun määrää. Suomen pitää Sipilän mielestä päästä asteittain 0,7 prosentin osuuteen bruttokansantuotteesta.

Vuonna 2014 Suomen kehitysyhteistyön taso oli jo lähes 0,6 prosenttia bruttokansantulosta, mutta Sipilän hallitus on leikannut tukea vuosina 2014–2017 siten, että vuonna 2018 se on noin 0,4 prosenttia bruttokansantulosta. Suomi on sitoutunut YK:n ja EU:ssa nostamaan kehitysyhteistyömäärärahansa 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.

Sipilä tunnusti haastattelussa, että rahoja leikattiin myös kehitysyhteistyöstä, kun ”Suomen taloutta laitettiin kuntoon”. Pääministerin mukaan esimerkiksi Euroopan unionin budjetissa määrärahoja kehitysyhteistyöhön on kuitenkin lisätty. Hän ei kuitenkaan eritellyt tarkemmin, kuinka paljon rahoja on lisätty ja onko Suomen osuus näistä rahoista lisääntynyt.

Sipilä kertoi myös, että olisi valmis asteittain kaksinkertaistamaan Suomen pakolaiskiintiön niin, että Suomi ottaisi 1 500–2 000 pakolaista vuodessa.

– Minusta se olisi sellainen taso, että kun kaikki Euroopan maat tekisivät saman, niin pystyisimme silloin auttamaan niitä jotka ovat todellisen hädän tarpeessa.

Tämä edellyttäisi Sipilän mukaan myös rajavalvontaa ja esimerkiksi sitä, että yhteistyö YK:n asiantuntijoiden kanssa toimii tulijoiden lähtömaissa. Näin voitaisiin pääministerin mukaan estää hallitsematon maahanmuutto ja kohdistaa apu hädänalaisille.

– Silloin voidaan valikoida ne ihmiset jotka ovat hädän tarpeessa.