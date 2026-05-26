26.5.2026 14:19 ・ Päivitetty: 26.5.2026 14:20

Sisäministeriö: Itäraja pysyy kiinni, rajalaille haetaan jatkoaikaa

iStock
Nyt suljettuna oleva Raja-Joosepin ylityspaikka Lapissa.

Hallitus valmistelee välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun niin sanotun rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkoa. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan tilanne Suomen itärajalla on jännitteinen mutta vakaa. Silti mahdollisuus turvapaikanhakijoiden käyttämiseen hybridikiusantekoon eli välineellistetyllä maahantulolla painostamiseen on ministeriön mielestä yhä korkea.

NYKYINEN rajaturvallisuuslaki tuli voimaan heinäkuussa 2024. Alun perin sen oli tarkoitus olla voimassa vuoden, mutta vuonna 2025 sen voimassaoloa jatkettiin tämän vuoden loppuun saakka.

Itäraja pysyy ministeriön mukaan toistaiseksi kiinni. Se suljettiin joulukuussa 2023.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi viime viikolla, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan jatkoa, sillä turvallisuustilanne ei ole hänen mukaansa muuttunut.

