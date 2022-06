Sisäministeriöltä yllättävä viime hetken pykäläehdotus – vaarantuuko valmiuslain läpimeno?

Eduskunnan hallintovaliokunnassa on syntynyt viime hetken vääntöä rajavartiolain pykälämuodoista. Kansanedustajat eivät pääse kesätauolle ennen kuin laki on salissa hyväksytty ja oppositiopuolue perussuomalaisten lakiin kytkemä valmiuslain uudistus on kasassa.