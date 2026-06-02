Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

2.6.2026 11:32 ・ Päivitetty: 2.6.2026 11:32

”Sitä voi miettiä jokainen” – Näin Häkkänen kommentoi miljardien menolisäyksiä

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA
Antti Häkkänen (kok.).

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) katsoo puolustuksen parlamentaarisen työryhmän esittämän huiman menokasvun jäävän puolueiden poliittisen harkitaan. Päätöksiä edellytetään jo hallitusneuvotteluissa.

Demokraatti

Demokraatti

Tiistaina Häkkäselle luovutetussa työryhmäraportissa arvioitiin, että Suomen lähivuosien puolustusbudjetin tulisi nousta selvästi yli Naton edellyttämän tason, joka 3,5 prosenttia bruttokansantuotteesta.

– Tässä ei ole ollut vielä tarkoitus ottaa jotakin talouspoliittista, holistista näkymää seuraavalle kymmenelle vuodelle. Se jää puolueiden vastuulle arvioida mitkä ovat Suomen kannalta prioriteetit mihinkin menoerään tai verotuksen tasoon. Kuten olen sanonut aiemminkin tämä on puolueiden vastuulla, että mikä on arvovalinta. Se päätöksentekohetki tulee varmaan osittain hallitusneuvotteluissa mutta korkeimmat menotasot nousevat ehkä sitä seuraavan vaalikauden alkupuolella, Häkkänen kommentoi medialle eduskunnassa.

RAPORTISSA puolustusmenojen tarve nousisi jo vuonna 2029 ennakoidusta noin 11 miljardin vuositasosta liki 15 miljardiin euroon ja pysyttelisi saman tasoisena vuoteen 2036 saakka. Samaan aikaan puolueet ovat sitoutuneet tulevalla vaalikaudella noin 10 miljardin euron julkisen talouden sopeuttamiseen.

Kun Häkkäseltä kysyttiin, tulisiko työryhmäraportin menotaso käytännössä toteuttaa, hän vastasi näin.

– Jokainen päättäjä kansalainen itse miettii mikä on Venäjän sotilaallisen uhan merkitys. Onko se painava vai vakava. Sitä voi miettiä jokainen.

VALTIONEUVOSTON asettama työryhmä tarkastelti yhteistyössä puolustushallinnon kanssa Suomen maanpuolustuksen kehittämis- ja resurssitarpeita 2030-luvulla.

Lisää aiheesta

Raportti: Naton 3,5 % ei riitä Suomen puolustuskyvyn varmistamiseen

Työryhmän loppuraportin mukaan Suomen puolustus tulee mitoittaa vastaamaan turvallisuusympäristön asettamiin vaatimuksiin sekä Naton yhteiseen puolustukseen liittyviin tavoitteisiin ja velvoitteisiin.

Vaikka Suomen sotilaallisen suorituskyvyn perusteet ovat hyvässä kunnossa, on kokonaisuuteen raportin mukaan muodostunut vuosin saatossa korjausvelkaa. Seuraavien 10-15 vuoden aikana kehittämisen painopisteenä on ryhmän mukaan oltava maapuolustuksen uudistaminen ja kertyneiden vajeiden korjaaminen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

2.6.2026 07:43

Raportti: Naton 3,5 % ei riitä Suomen puolustuskyvyn varmistamiseen

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Elokuva
29.5.2026
Arvio: Kodittoman miehen odysseiasta muodostuu turhauttava matka itsekkyyteen
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
30.5.2026
Evp-upseeri: Lännen ja Suomen Venäjä-konfliktia ei voi määritellä 1800-luvun sotateorioilla
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
29.5.2026
Janne Riiheläinen: Huomasiko kukaan, että Suomi sai uuden Kansallisen turvallisuuden strategian?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU