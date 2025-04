”Sivistysporvariakaan ei varmasti miellytä” – Nasima Razmyar: Hallitus sulki korvansa suomalaisten viestiltä

Petteri Orpon (kok.) hallitus on sulkenut korvansa suomalaisten vaaleissa lähettämältä selkeältä viestiltä, toteaa SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar. Demokraatti Demokraatti

– Kunta- ja aluevaalien tulos osoittaa selvästi, että äänestäjät haluavat muutoksen Orpon hallituksen epäoikeudenmukaiseen politiikkaan. Viisas hallitus ottaisi tämän viestin vakavasti ja muuttaisi kurssia, mutta pääministeri Orpo keskittyy mieluummin syyttelemään toisia, Razmyar sanoo tiedotteessaan.

Petteri Orpo lupasi ennen eduskuntavaaleja, että sosiaali- ja terveyspalveluista ei leikata eikä keneltäkään vaadita kohtuuttomuuksia, mutta molemmat lupaukset on Razmyarin mukaan petetty hallituksessa räikeästi.

– On harvinaisen härskiä toimia näin ja väittää sitten, että oppositio voitti vaalit antamalla katteettomia lupauksia.

RAZMYARIN mukaan äänestystuloksessa näkyi vahvasti ihmisten pettymys hallituksen rikottuihin lupauksiin ja halu muuttaa Suomen suuntaa reilummaksi.

– Kaupunkilaista sivistysporvariakaan ei varmasti miellytä se, että tässä maassa leikataan koko ajan heikoimmassa asemassa olevilta. Näissä vaaleissa puhui suomalaisten omantunnon ääni. Ihmiset haluavat muutosta. Suosittelen, että muiden puolueiden syyttelyn sijasta pääministeri Orpo katsoo peilin ja muuttaa kurssia.

– Ihmiset äänestivät näissä vaaleissa nopeamman hoitoon pääsyn ja parempien sosiaali- ja terveyspalveluiden puolesta. Myös pääministeri Orpo kertoi ennen vaaleja kannattavansa kahden viikon hoitotakuuta, ja samaa mieltä oli iso osa kokoomuksen ehdokkaista. Nyt meillä on yhteinen tehtävä etsiä hoitotakuun toteuttamiseen rahat. Hallituksella on siihen mahdollisuus jo ensi viikon puoliväliriihessä, jos se on tavoitteeseen niin sitoutunut kuin vielä viime viikolla väitti olevansa, Razmyar sanoo.