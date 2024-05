Skotlannin pääministeriksi nousemassa veteraanipoliitikko John Swinney

Skotlannin kansanpuolue SNP on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen John Swinneyn (kuvassa). Swinneyllä ei ollut vastaehdokkaita. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Swinney, 60, noussee myös Skotlannin pääministeriksi, sillä SNP on Skotlannin selvästi suurin puolue. SNP:llä on 63 edustajaa 129-paikkaisessa parlamentissa, joten puolueen äänet eivät riitä yksinään varmistamaan Swinneyn valintaa.

Swinney on SNP:n veteraanipoliitikko. Hän johti puoluetta jo vuosina 2000-2004, jolloin se oli oppositiossa.

Viime aikoina puolueen kannatus on ollut laskussa. Puolueen pitkäaikainen puheenjohtaja ja pääministeri Nicola Sturgeon on ollut puoluerahoitusskandaalin keskellä, ja Skotlannin itsenäisyyden kannatuskin on ollut laskussa.

Puoluetta on arvosteltu keskittymisestä Skotlannin itsenäisyyden tavoitteluun sen sijaan, että se olisi huolehtinut esimerkiksi elinkustannusten kohtuullisuudesta ja terveyspalveluista.

SKOTLANNIN pääministerin paikka vapautui, kun edellinen pääministeri Humza Yousaf erosi tehtävästään luottamuspulan vuoksi. Samalla hän luopui myös puolueensa puheenjohtajuudesta. Yousaf ehti olla pääministerinä runsaan vuoden.

Yousaf erosi ennen luottamusäänestystä, jonka hän olisi luultavasti hävinnyt. Hän oli suututtanut hallituskumppaninsa Vihreät, koska oli luopunut osasta puolueensa ilmastotavoitteista. Konservatiivit, työväenpuolue, liberaalidemokraatit ja vihreät olivat jo ilmoittaneet, etteivät tukisi Yousafia äänestyksessä.

Swinney sanoi valintansa jälkeen, ettei hän aio houkutella vihreitä takaisin hallituskumppaniksi vaan pyrkii saamaan vähemmistöhallituksensa lakiehdotuksille tuen tapauskohtaisesti eri puolilta parlamenttia.

Skotlannin parlamentilla on rajoitettu päätösvalta muun muassa terveys-, koulutus-, liikenne- ja ympäristöasioissa. Britannian hallitus puolestaan päättää maanlaajuisista asioista, kuten puolustus- ja ulkopolitiikasta.