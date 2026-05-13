Politiikka
13.5.2026 13:36 ・ Päivitetty: 13.5.2026 13:45
Sodankylän kiistelty kaivoshanke: Lapin liitto hakee Natura-poikkeamaa Viiankiaavalle
Lapin liitto hakee valtioneuvostolta Natura-poikkeamaa Sodankylän Viiankiaavalle suunnitellulle kaivoshankkeelle.
Lapin liiton hallitus hyväksyi tänään äänestyksen jälkeen vaihemaakuntakaavaehdotuksen äänin 10-5. Ehdotus etenee seuraavaksi valtioneuvoston käsittelyyn.
Vaihemaakuntakaavaehdotuksen hylkäämistä ehdotti tiedotteen mukaan Mikko Sipilä (vihr.) ja tätä kannatti Sari Ekorre (vas.), Juhani Hiltunen (vas.), Anni Koivisto (sd.) ja Marja-Riitta Mällinen (sd.).
Vaihemaakuntakaava voidaan hyväksyä lopullisesti maakuntavaltuustossa sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat poikkeusmenettelyt on saatu päätökseen.
- Valtion kanta Sakatin kaivoshankkeeseen on ratkaisevan tärkeä, koska se määrittää hankkeen etenemisen edellytykset, Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja Olli Rainio sanoo tiedotteessa.
Sodankylään kaavailtu Sakatin kaivoshanke on herättänyt vastustusta, sillä kaivosta tavoitellaan Viiankiaavan suon alle. Viiankiaapa on suojeltu sekä soidensuojelulailla että Natura-alueena.
