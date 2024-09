Soinin kuppi nurin: “Kokoomuslaiset vievät kuin mätää kukkoa”

Entinen ulkoministeri Timo Soini ottaa blogissaan kantaa keskusteluun Palestiinan tunnustamisesta. Demokraatti Demokraatti

Tasavallan Presidentti Alexander Stubb on sanonut, että Suomi tunnustaa Palestiinan ja sen olevan ajan kysymys.

– Suomen ei pidä tunnustaa Palestiinaa, koska Suomi ei tunnusta hallintoja vaan valtioita. Viimeiset päivät ovat olleet todella huolestuttavia tässä suhteessa. Persut ja KD näyttäytyvät amatööreinä, joita kokoomuslaiset vievät kuin mätää kukkoa, Soini kirjoittaa blogissaan.

– Palestiinan tunnustamisesta ei ole käyty mitään keskustelua hallituksen sisällä ja kokoomus antaa ymmärtää, että Suomen virallisen ulkopolitiikan linjana on Palestiinan tunnustaminen. Ainoastaan päivämäärä ja vesileima puuttuvat. Siis mitä helvettiä? Soini arvelee.

– Kokoomus tietää, että ”valtioiden tunnustaminen Suomessa tapahtuu Valtioneuvoston istunnossa ulkoministerin esittelystä tehtävällä Tasavallan Presidentin päätöksellä”. Aikooko Kokoomus härskisti ohittaa muun hallituksen ja jonakin päivänä asettaa muut puolueet tapahtuneen tosiasian eteen? Ryhtiä KD ja Persut, nyt ette ainakaan voi sanoa, ettette tienneet. Herätkää nyt! Soini päättää.

Sittemmin Soini on myös täydentänyt kirjoitustaan arviollaan Stubbin motiiveista.

– Stubb aloitti Suomen kampanjan YK:n turvaneuvostoon. Siinä muutama kymmen muslimimaata on iso potti. Jäsenyys sattuisi sopivasti Stubbin ensimmäisen kauden loppuun ja Stubb on pitkien matkojen mies. Siinä on tämän ”herätyksen” päämotiivi. YK- äänestys oli ensimmäinen askel tällä tiellä ja tunnustaminen on jatkokertomuksena perässä. Päätös on silti väärä, Soini jatkaa.

Lisätty kello 15.25 Soinin täydennys blogikirjoitukseensa.