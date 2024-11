Somalimaan presidentinvaalien kahdella ehdokkaalla Suomen kansalaisuus

Afrikan sarvessa sijaitsevassa Somalimaassa äänestetään tänään presidentinvaaleissa. Ehdokkaina on vuodesta 2017 lähtien vallassa ollut istuva presidentti Muse Bihi. Hänen päävastaehdokas on Somalian entinen Neuvostoliiton ja Suomen suurlähettiläs Abdirahman Mohamed Abdullahi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ehdolla on myös Ucid-puolueen Faysal Ali Warabe.

Sekä Abdullahilla että Warebella on myös Suomen kansalaisuus.

Vaalit pidetään tilanteessa, jossa jännitteet alueella ovat kohonneet.

Somaliaan kuuluva Somalimaa on yksipuolisesti julistautunut itsenäiseksi vuonna 1991. Se on vakaa ja rauhallinen alue verrattuna muuhun Somaliaan. Somalimaalla on lisäksi oma raha, passi ja asevoimat, mutta yksikään muu valtio ei ole tunnustanut sitä.

PUNAISENMEREN rannalla sijaitsevasta Somalimaasta on vakaudestaan huolimatta tullut viimeisen vuoden aikana alueen tasapainoa järisyttävä tekijä. Taustalla on Somalimaan ja Etiopian tammikuussa julkaisema sopimus, jossa Somalimaa vuokraa Etiopialle kaistaleen Punaisenmeren rannikostaan.

Bihin mukaan vastineeksi Etiopia on luvannut tunnustaa Somalimaan itsenäisyyden. Etiopia ei ole sitä kuitenkaan toistaiseksi tehnyt, eikä sopimuksen yksityiskohtia ole julkistettu.

Somalimaan ja Etiopian yhteisymmärryspöytäkirja on aiheuttanut Somaliassa suurta raivoa, mikä on aiheuttanut kitkaa Somalian ja Etiopian välillä.

Bihi on kertonut sopimuksen etenevän, jos hänet valitaan jatkokaudelle. Abdullahi ja Warabe eivät ole kritisoineet Bihin solmimaa sopimusta.

- Sopimus on Bihin tärkein asia vaaleissa, paikallinen lakimies ja politiikan asiantuntija Guleid Ahmed Jama sanoo uutistoimisto AFP:lle.

Jama tosin sanoo AFP:lle, että sopimuksen sijaan Somalimaan äänioikeutetulle talous ja rauhanomainen vakaus ovat tärkeämpiä asioita.

OPPOSITION kannattaja Hood Abdullahi Adan on kertonut AFP:lle, että Somalimaan kehitys on ottanut taka-askelia Bihin seitsenvuotisella kaudella. Ongelmia ovat muun muassa konflikti, inflaatio ja nälkiintyminen.

Bihiä on syytetty autoritaarisesta hallinnosta. Somalimaan hallinto tukahdutti taannoin väkivaltaisesti mielenosoitukset, kun Bihi päätti 2022 siirtää presidentinvaaleja kahdella vuodella “teknisistä ja taloudellisista syistä”.

Bihin päävastustajana pidetty Abdullahi on Waddani-puolueen ehdokas ja monivuotinen Somalimaan parlamentin puhemies. Hän on tarjonnut vain vähän konkreettisia muutosehdotuksia politiikkaan, mutta on sanonut olevansa enemmän yhtenäistävä ehdokas.

- Kahden suurimman puolueen välillä ei ole näkyviä eroja. Sen sijaan ehdokkaiden persoonallisuuksissa on eroja, ja sillä on erittäin suuri merkitys Somalimaassa, Jama sanoo AFP:lle.