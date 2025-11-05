Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.11.2025 06:06

Sopua ei syntynyt – EU:n ympäristöministerit jatkavat ilmastotavoitteista vääntämistä

LEHTIKUVA / AFP / NICOLAS MAETERLINCK

EU:n ilmasto- ja ympäristöministerit eivät päässeet tiistaina aloitetun kokouksen päätteeksi sopuun unionin vuoden 2040 ilmastotavoitteesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Eurooppa-neuvoston edustajan mukaan neuvottelut jatkuvat läpi yön. Ministerien on määrä kokoontua uudelleen keskiviikkoaamuna.

Neuvotteluista povattiin jo etukäteen hyvin vaikeita.

Komissio esitti kesällä, että EU sitoutuu leikkaamaan päästöjään 90 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Monissa EU-maissa unionin kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin on kuitenkin suhtauduttu viime aikoina aiempaa varautuneemmin.

Komission esitykseen muutoksia ovat ajaneet esimerkiksi Ranska ja monet Itä-Euroopan maat. Kunnianhimoisempia tavoitteita ajavat maat taas ovat olleet huolissaan, että liialliset heikennykset voisivat vesittää lopulta koko ilmastotavoitteen.

SOPUA on toivottu ennen Brasilian Belemissä pian alkavaa ilmastokokousta. Diplomaattilähteet ovat jakaneet näkemyksen siitä, että EU:n yhteisen tavoitteen puuttuminen kokouksessa olisi kiusallista ja söisi unionin uskottavuutta.

Yksi kiistan aiheista on koskenut hiilinieluja, joihin osa ilmastotavoitteesta on sidottu. EU:n metsien hiilinielut ovat viime vuosina heikentyneet niin maastopalojen kuin hakkuidenkin vuoksi.

Puheenjohtajamaa Tanska on esittänyt kompromissina, että vuoden 2040 päästötavoitetta voitaisiin tarkastella uudelleen, jos EU:n metsät sitovat odotettua vähemmän hiilidioksidia.

Suomi on viestinyt olevansa valmis tähän kompromissiin, mutta esimerkiksi ympäristöjärjestöt ovat arvostelleet asiaa.

