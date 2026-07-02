Soste riisuisi ministerin valtaa avustustenjaossa – palauttaisi ennakkovalvonnan

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) Stea-avustuslinjausten kohteena ollut kattojärjestö Soste haluaisi rajoittaa ministerien rahanjakovaltuuksia, ja palauttaa isot tukiratkaisut hallituksen yhteispäätöksiksi. Demokraatti Demokraatti

Rydman oli alkukesän kriteereissään itsenäisesti linjannut, ettei järjestöavustuksia myönnettäisi Sosten kaltaisille kattojärjestöille, jotka eivät tee kohtaavaa asiakastyötä.

Sote-järjestöjen avustukset ovat syksyllä ensi kertaa sosiaali- ja terveysministerin omassa päätösvallassa, koska Orpon hallitus nosti vuosi sitten syyskuussa valtioneuvoston raha-asianvaliokunnan ennakkovalvonnan rajan 10 miljoonaan euroon.

Kun Stea-avustuspäätökset jäävät rajan alle, vastuuministeri voi päättää niistä itsenäisesti.

KANSLIAPÄÄLLIKÖT ovat valmistelleet nyt Rydman-kohun seurauksena hallitukselle uutta avustusasetusta, jolla tuenjakamisen ehtoja selkeytettäisiin. Luonnos tästä valmistui tällä viikolla ja on nyt ministereillä poliittisessa harkinnassa.

Soste korostaa lähettämässään tiedotteessa, että uudessa avustusasetuksessa olisi syytä pitää kiinni aikaisemmasta menettelytavasta.

Varsinaiset avustusesitykset pitäisi järjestön mielestä jatkossakin käsitellä ensin valtioneuvoston yhteisessä raha-asiainvaliokunnassa. Lisää aiheesta Rydman A-studiossa: Stea-avustuskriteereitä ei ole tarvetta muuttaa

SOSTEN mukaan esitys uudeksi avustusasetukseksi vaikuttaa mediatietojen valossa hyvältä. Se asettaa järjestön mukaan selkeitä painopisteitä, mutta jättää tilaa harkinnalle.

Yhtäkään järjestöryhmää ei kategorisesti suljeta avustamisen ulkopuolelle

– Erityistä kiitosta annamme kohtaavan työn painotuksen lisäksi eriarvoisuuden vähentämisen tavoitteelle. Se on mahdollista vain yhteiskunnan rakenteita muuttamalla ja ongelmien juurisyihin puuttumalla, sanoo Sosten hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta sanoo.

Julkisuudessa kerrottujen tietojen mukaan luonnoksessa pykälän nykyiset, yleisluontoiset edellytykset pysyvät ennallaan. Sen lisäksi avustuksen myöntämistä puoltavana tekijänä tulisi lisäksi huomioida kuusi uutta kriteeriä.

– On tärkeää, että entistäkin suurempi painoarvo annetaan sille, että järjestöt seuraavat aikaansa ja samalla kentällä toimivia muita järjestöjä. Yhtä lailla keskeistä on se, että järjestöt seuraavat saamaansa palautetta ja mukauttavat toimintaansa sen mukaan. Nämä painopisteet kannustavat järjestökenttää uudistumaan ja pysymään ajassa kiinni, ja tässä järjestöt ovat jo nyt olleet hyviä, Markkula-Kivisilta toteaa tiedotteessa.

SOSTEN mukaan hämmennystä ja epäselvyyttä aiheuttaa kuitenkin se, että ministeri Rydman on antanut ymmärtää hänen esittelemiensä kriteereiden pysyvän voimassa uudesta asetuksesta huolimatta.

– Herää kysymys, mikä on tulevan uuden asetuksen ja järjestöille jo kerrottujen ongelmallisten avustuskriteereiden suhde? Pysyvätkö nämä kriteerit voimassa, vaikka avustusasetusta muutetaan? Tilanne on hämmentävä ja tähän pitäisi pikaisesti saada selvyys, Markkula-Kivisilta sanoo.