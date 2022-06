Sota ja presidentin terveydentila

Koko läntinen maailma on osoittanut kiinnostuksensa Venäjän presidentin terveydentilasta. Ukrainan sodan yhteydessä mainittu Putinin sairaus ja sota on pidetty erillisinä asioina. Asioilla on kuitenkin ilmeinen yhteys. Martti Suomi Puolueosaston puheenjohtaja, Mustasaari

Helmikuussa alkanut Venäjän valloitussota Ukrainan tasavaltaan on tulkittu presidentti Putinin sodaksi. Tämä siitä huolimatta, että Venäjällä kyllä on oma hallintonsa. Jos sota sitten on presidentin sota, niin miten sodan kanssa menetellään, jos Putinin terveys loppuu?

Putinin kerrotaan itse olevan kiinnostunut sairaudessaan vaihtoehtohoidoista. Venäjällä presidentin varalla toimii pääministeri Mihail Misustin. Mikä on tämän jääkiekosta kiinnostuneen systeemi-insinöörin ja tohtorin ajatus sodasta tai sotilasoperaatiosta, siitä ei ole tietoa. Olisiko sillä asiaan vaikutin, kun hänen isänsä on juutalainen ja sota käydään nyt valtiota vastaan, jossa presidenttinä on juutalainen. On arvioitu, että jos Misustinista tulisi presidentti niin silloin järjestettäisiin uudet vaalit. Siihen sitten kuluisi melkoinen aika ja jatkuisiko sota sitten vaan näin ollen pitkän ajan?

Uudeksi presidentiksi on arvioitu myös mahdollisesti jotakin seuraavista: ulkoministeri Sergei Lavrov, turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev tai puolustusministeri Sergei Soigu.

Sanomalehti Mirror on kirjoittanut omiin tietolähteisiinsä vedoten, että Putinin sairaus olisi syöpä ja vielä nopeasti kehittyvä. Lehden tietojen mukaan elinaikaa istuvalla presidentillä olisi vain muutama vuosi. Sotaa ajatellen muutamissa viikoissakin tapahtuu jo kauheuksia. Amerikkalaisen tiedusteluraportin mukaan Putin olisi käynyt syöpähoidoissa jo huhtikuussa.

Sodan loppuminen Putinin sairastumiseen on ilmeisen spekulatiivista. Varmaa tietoa Putin sairaudesta ei ole. Tiedetään presidentillä olevan yhdeksän lääkäriä ja heiltä ei tietoja voi saada. Ja vaikka oletukset Putinin syöpäsairaudesta osoittautuisivat oikeiksi, niin vallan vaihtuminen ajallisesti on hyvin epäselvä. Se voi tapahtua nopeasti tai kestää vuosia.

Ukrainan sodassa tarvittaisiin nyt rauhantekijöitä. Sellaisia ei ole toistaiseksi ole ilmaantunut.

Kirjoittaja on puolueosaston puheenjohtaja Mustasaaresta.