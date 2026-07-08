Sota Lähi-idässä leimahti taas – USA ja Iran iskivät toistensa kohteisiin

Iran ilmoittaa hyökänneensä kymmeniin Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa vastauksena Yhdysvaltojen edellisyönä tekemiin iskuihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Iranin vallankumouskaartiin lausunnon mukaan laivasto ja ilmavoimat iskivät yhteensä 85 kohteeseen drooneilla ja ohjuksilla.

Kuwaitin armeija kertoi aikaisemmin viestipalvelu X:ssä, että ilmatorjunta vastaa käynnissä olevaan vihanmieliseen hyökkäykseen. Se ei viestissään eritellyt, kuka maahan on hyökkäämässä.

Myös Bahrainissa ilmahälytyssireenit alkoivat soida, ja maan sisäministeriö kehotti ihmisiä hakeutumaan suojaan.

Yhdysvallat teki viime yönä uusia iskuja Irania vastaan. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom kertoi Suomen aikaa ennen aamuviittä, että iskut olivat päättyneet.

Centcomin mukaan asevoimat iski yhteensä yli 80 iranilaiskohteeseen Hormuzinsalmella ja sitä ympäröivällä alueella. Komentokeskuksen mukaan iskuja kohdistettiin muun muassa ilmatorjuntajärjestelmiin ja tutka-asemiin.

AMERIKKALAISTEN mukaan iskut olivat vastaus Hormuzinsalmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltojen mukaan Hormuzinsalmen alueella iskettiin kolmeen kauppa-alukseen.

Centcomin mukaan Iranin toimet rikkovat Yhdysvaltojen ja Iranin välistä aseleposopimusta sekä heikentävät merenkulun vapautta.

Uusien iskujen tavoitteena oli Centcomin mukaan heikentää Iranin kykyä jatkaa iskuja kauppa-aluksiin Hormuzinsalmella.

Centcom ilmoitti iskujen aloittamisesta Suomen aikaa puolenyön jälkeen. Iranin valtionmedia raportoi jonkin aikaa tämän jälkeen räjähdyksistä Hormuzinsalmen alueella.

Iranin yleisradioyhtiö IRIB:n mukaan Iranille kuuluvalla Qeshmin saarella sekä Sirikin kaupungissa kuultiin useita räjähdyksiä. Havaintoja räjähdyksistä oli myös Bandar Abbasin satamakaupungista.

IRIB julkaisi yöllä Iranin ulkoministeriön lausunnon, jonka mukaan Yhdysvallat on toistuvasti rikkonut maiden välistä alustavaa rauhansopimusta.

Iranilaisministeriö varoittaa lausunnossaan seurauksista Yhdysvaltojen sopimusrikkomuksille. Ministeriön mukaan Iran ryhtyy toimiin etujensa ja kansallisen turvallisuutensa turvaamiseksi.

BRITANNIAN merenkulkuviranomaisen UKMTO:n mukaan Hormuzinsalmen alueella iskettiin tiistaina kolmeen tankkeriin.

Iran ei ole ilmoittautunut laivaiskujen tekijäksi. Sen sijaan Iran tuomitsi Qatarin syytökset, kun tämä syytti Irania yhdestä tiistain iskuista.

Qatarin mukaan Iran iski Omanin rannikon edustalla qatarilaisalukseen, joka kuljetti nesteytettyä maakaasua. Iranin ulkoministeriön mukaan syytökset ovat kyseenalaisia eikä niitä voida hyväksyä.

LAIVALIIKENNETTÄ oli päästy jossain määrin jatkamaan Yhdysvaltojen ja Iranin alustavan rauhansopimuksen myötä. Salmen alueella on kuitenkin nähty tämän jälkeen useita laivaiskuja, ja Yhdysvallat on syyttänyt niistä Irania. Laivaiskut ovat monesti johtaneet tilanteen kärjistymiseen.

Viimeisimpien laivaiskujen jälkeen Yhdysvallat kumosi iranilaisöljyä koskevan pakotehelpotuksen.

Yhdysvallat kertoi kesäkuussa jäädyttävänsä Iranin öljykauppaa koskevat pakotteet kahdeksi kuukaudeksi. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on nyt perunut kyseisen poikkeusluvan.