Sote-valiokunnan demarit: ”Kyse ei todellakaan ole lakonmurtolaista”

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan demariedustajat summaavat, että potilasturvallisuuslailla suojataan ihmisten henkeä ja terveyttä. Kansanedustajien mukaan katseet tulisi nyt kääntää ratkaisun hakemiseen neuvottelupöydässä. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Ykköstoiveemme on sopu neuvottelupöydässä. Nyt säädettävä laki on tarkoitettu suojaamaan ihmisten henkeä ja terveyden vakavaa vaarantumista työtaistelutilanteessa, jossa suojelutyöstä poikkeuksellisesti kieltäydytään. Laki on viimesijainen keino, eikä kyse todellakaan ole lakonmurtolaista”, demariryhmä painottaa tiedotteessa.

Sote-valiokunnan demariryhmä eli SDP:n kansanedustajat Ilmari Nurminen, Kim Berg, Anneli Kiljunen ja Heidi Viljanen kertovat kiinnittäneensä lain valiokuntakäsittelyssä huomiota erityisesti yksittäisten työntekijöiden oikeuksien suojeluun. Nelikon mukaan SDP:n ajamana lakiluonnoksesta poistettiin sanktiot, jotka olisivat kohdistuneet suojelutyöstä työtaistelun aikana kieltäytyvään yksittäiseen hoitajaan. Lisäksi suojelutyöstä maksetaan 30 prosenttia normaalia korkeampaa palkkaa.

”Uhkasakko suojelutyöstä kieltäytymisestä kohdistuisi lakon järjestäneeseen liittoon, ei siis yksittäiseen työntekijään, mikä mielestämme olisi ollut kohtuutonta. Henkilöstö halutaan osallistaa välttämättömimpään suojelutyöhön kannusteiden, ei sanktioiden kautta”, ryhmä sanoo.

Valiokunnassa oli demariryhmän mukaan hallituspuolueiden välillä vahva yhteisymmärrys siitä, että lainsäätäjän velvollisuus on turvata ihmishenkien ja terveyden suojeleminen.

”Lähtökohtaisesti suojelutyöstä tulee päästä ratkaisuun työnantajan ja työntekijöiden välillä. Jos ei sopuun päästä, niin ulkopuolisen viranomaisen eli aluehallintoviraston tulee määritellä, mikä on minimivaatimus ihmishenkien turvaamiseksi. Tiedämme, että hoitajilla on korkea työmoraali, ja myös he haluavat turvata potilaidensa hengen. Suojelutyön määrittelyn tulee olla oikeudenmukaista ja tasapuolista”, ryhmä muistuttaa.

”Vastuuta sovun saavuttamisesta tulee kohdistaa vahvemmin KT:n puolelle pöytää”

SOTE-VALIOKUNNAN demariryhmä on huolissaan siitä, että hoitajaliitot ovat kokeneet ainoaksi vaihtoehdokseen työtaistelutoimet, jotka kohdistuvat nyt suoraan potilaiden henkeen ja terveyteen.

”Se kertoo ikävää kieltään sopimisen kulttuurin murentumisesta. Työnantajapuoli on halunnut rikkoa neuvottelurakenteet, ja se näkyy laajemminkin kaikenlaisena levottomuutena työmarkkinoilla. Vastuuta sovun saavuttamisesta tulee mielestämme kohdistaa vahvemmin (Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat) KT:n puolelle pöytää”, ryhmä toteaa.

”Eduskunta on selvästi valmis etsimään lisärahoitusta hoitajien palkkaukseen ja hoitoalan vetovoiman vahvistamiseen, jos työehtosopimus saadaan osapuolien kesken solmittua”, nelikko sanoo.

Demariryhmän mukaan SDP:ssä hoitoalan haasteet on tunnistettu ja puolue on tuonut esiin kehittämiskohtia jo pitkään.

”Marinin hallitus on esimerkiksi lisännyt hoitoalan koulutuspaikkoja erittäin merkittävästi tällä hallituskaudella ja SDP:n johdolla hallitus käynnisti syksyllä 2021 ohjelman, jonka tehtävänä on löytää ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan henkilöstöpulaan”, ryhmä listaa.

”Pitkän ajan kuluessa kehittyneeseen henkilöstöpulaan ei kuitenkaan ole pikaratkaisuja, vaan ongelman ratkaisu vaatii työmarkkinaratkaisujen lisäksi aikaa kouluttaa uutta henkilöstöä alalle ja parantaa työoloja. SDP:n pitkään ajama henkilöstömitoituksen kirjaaminen lakiin on yksi keskeinen keino”, ryhmä toteaa.

Ryhmän mukaan myös ensi vuoden budjetin satsaukset muun muassa hoiva-avustajien koulutusmäärien merkittävään lisäämiseen ovat välttämättömiä.