STM:n Varhila: Kasvomaskisuositus tulee, maskin velvoittavaksi tekemiseen ei ole säädöspohjaa – tässä ovat kolme skenaariota koronalle

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitävät paraikaa tilannekatsausta, jossa käsitellään tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti.

Johannes Ijäs Demokraatti

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi tilannekatsauksessa, että kasvomaskisuositus tulee ja se nivotaan kolmivaiheiseen tiekarttaan eli skenaarioihin siitä, miten tauti etenee.

Nykytilannetta Varhila kuvasi vielä suvantovaiheeksi ja lisäsi, että aivan varmasti kakkos- ja kolmosvaiheessa, mikäli siis tauti pahenee ja etenee lisää, suositukset tulevat kohdennetusti käyttöön.

Eri hallinnonalojen kanssa käydään nyt keskustelua, mihin mahdolliset kasvomaskisuositukset kohdentuvat.

Varhilan mukaan sellaista säädöspohjaa ei ole käytössä, että kansalaisia voitaisiin velvoittaa käyttämään kasvomaskeja. Hän kuitenkin korosti viranomaissuositusten vahvuutta ja sitä, että suomalaiset ovat niitä hyvin noudattaneet.

Varhila kertasi, miten koronapoikkeusolot olivat noin 3 kuukautta voimassa. Nyt olemme normaaliaikojen lainsäädännössä. Varhilan mukaan nyt yritetään kaikin tavoin välttää suuri yhteiskunnan sulkeminen.

Tautitilanteen osalta syksylle on rakennettu erilaisia tiekarttoja.

Ensimmäinen versio tai skenaario on se, että mahdollinen melko rauhallinen tilanne, vaikka voi olla pieniä tautiryppäitä, jatkuu.

Toinen vaihtoehto on, että tulee alueellisia tartuntaryppäitä, joita voidaan alueellisilla rajoitteilla pitää kurissa.

Kolmannessa versiossa tauti leviää eikä tartuntaketjua pystytä jäljittämään eli tilanne olisi sama kuin keväällä ja tautitapauksia tulisi noin 200 hengen päivävauhtia.

Luonnollisesti pyrkimys on pitää tauti ykkösskenaarion mukaisena.

Syksyn toimenpiteistä Varhila nosti esiin testaus- ja jäljityskapasiteetin nostamisen. Nyt pystytään ottamaan jopa 15 000 koronatestiä päivässä. Tämä täytyy nostaa 20 000:een. Jos kolmas skenaario toteutuu, jopa 25 000:een.

Pohdinta testauskapasiteetin nostamiseksi on Varhilan mukaan käynnissä ja se vaatii myös sen selvittämistä, miten luotettavat pikatestit otetaan käyttöön.

Kun koronaan liittyvä mobiilisovellus tulee pian käyttöön, sieltä tulee tartuntailmoitustietoja enemmän oireettomille kuin Varhilan mukaan tänä päivänä oireettomat voivat edes aavistaa. Se tarkoittaa myös sitä, että kuntien ja sairaanhoitopiirien testaus- ja jäljityskapasiteetin on oltava kunnossa. Tavoite on, että kaikki hälyn sovelluksesta saavat päätyvät teveydenhuoltoviranomaisten haastattelemiksi.

Kysymys jokaiselle: Onko välttämätöntä?

Varhilan mukaan myös korona-alueilta ulkomailta tulleiden 14 päivän karanteenisuositusohjetta päivitetään ja tiukennetaan, jotta aidosti altistuneet pysyvät kotona niin kauan kuin tiedetään, onko tartuntaa vai ei. Esimerkiksi kouluun ei pitäisi karanteenin ollessa päällä mennä.

Matkustamisen ja etenkin rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuteen kiinnitetään lisää huomiota. Satamien terveysturvallisuutta ja Tornion rajanylityspaikan turvallisuutta lisätään.

Varhila kertoi, että Balkanin maat ja Ruotsi ovat tällä hetkellä kaksi pääsuuntaan, joista tartuntoja tulee. Valtioneuvostolta on jo tänään luvassa lisää päätöksiä ulkomaille matkustamisesta. Höllennyksiä tuskin on luvassa, Varhila painotti. Käytännössä kyse on matkustamisen kiristyksistä.

Ravitsemusliikkeissä täytyy edelleen varata jokaisella istumapaikka ja huolehtia terveysturvallisuudesta. Yökerhot avautuivat heinäkuun puolivälissä. Nyt pohditaan myös sitä, täytyykö ravitsemusliikkeitä koskevaan asetukseen tehdä kiristyksiä. Varhila totesi, että tällä hetkellä näyttää siltä, ettei ravintoloista ja yökerhoista ole lähtenyt kovin paljon tartuntoja liikkeelle.

Tartuntatautilakiin pohditaan myös muutoksia, jotta jatkossa pystyttäisiin ilman valmiuslakia sulkemaan myös muita elinkeinoelämän toimitiloja kuin julkisia tiloja. Tätä koskeva lakiesitys annetaan istuntotauon jälkeen eduskunnalle.

Rauhallisen tautitilanteen aikana terveydenhuollon toimijat ovat parantaneet suojavälinepuskuriaan. Juuri tänään on annettu Huoltovarmuuskeskukselle 41 miljoonan lisäpyyntö suojavälineiden hankkimiseksi.

– Keväästä on opittu, ettei koskaan kannata sanoa, että suojavälinetilanne on hyvä, se on kohtalainen.

Etätyöstä, jonka suositus lakkasi elokuun alkuun Varhila sanoi, että jos mahdollista, pysyttäisiin yhä etätyössä tai tultaisiin hyvin järjestäytyneesti työpaikoille, vaikkapa vuorotellen.

Suurien yleisötilaisuuksien järjestäminen on myös pohdinnassa. Mikäli sekä järjestäjät että yleisö noudattavat hyvää hygieniaa, järjestäminen on mahdollista, mutta asiaa täytyy Varhilan mukaan tarkkailla.

– Kysymys jokaiselle on, onko välttämätöntä. Onko välttämätöntä lähteä ulkomaille tai osallistua johonkin suureen yleisötapahtumaan.