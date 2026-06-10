Stoppi valtion omaisuuden myynnille – työryhmä: ”Julkisen talouden tunnuslukuja ei saa keinotekoisesti parantaa”

Investointeja ei voi jatkossa lähtökohtaisesti rahoittaa valtion omaisuutta myymällä, linjaa parlamentaarinen velkajarrutyöryhmä. Demokraatti Demokraatti

– Julkisen talouden tunnuslukuja ei saa keinotekoisesti parantaa omaisuuden myyntituloilla tai muilla keinoilla. Parlamentaarinen työryhmä asettaa omaisuuden myyntitulojen hyödyntämiseen hyväksyttävän liikkumavaran, työryhmä toteaa yhteisymmärrysasiakirjassaan.

Asiakirja julkaistiin keskiviikkona aamulla.

SUOMI joutui tammikuussa 2026 EU:n ”tarkkailuluokalle” eli komission liiallisen alijäämän menettelyyn.

Sen jälkeenkin EU:n finanssipoliittiset säännöt rajoittavat velkajarruryhmän mukaan Suomen finanssipoliittista liikkumatilaa tavalla, joka tekee omaisuuden myyntitulojen hyödyntämisestä investointimenojen rahoittamisessa vaikeaa.

Investointeja on rahoitettu valtion omaisuutta myymällä useilla hallituskausilla.

VASEMMISTOLIITON eduskuntaryhmä jätti eriävän mielipiteen yhteisymmärryspöytäkirjaan.

– Vasemmistoliitto ei halua, että jo ennen vaaleja rajataan tulevan hallituksen talouspoliittista liikkumatilaa tiukalla tulkinnalla EU-sääntelystä. Julkista taloutta on vahvistettava, mutta se ei saa tarkoittaa sitä, että kasvuun, tuottavuuteen ja vihreään siirtymään liittyvät investoinnit jätetään tekemättä, finanssipoliittisen työryhmän jäsen Hanna Sarkkinen sanoo tiedotteessa.

Kannanotossa painotetaan, että EU:n finanssipoliittiset säännöt eivät ole muuttumaton tekninen automaatti, vaan niiden tulkinnassa ja toimeenpanossa on poliittista harkintaa.

– Komissio tulkitsee sääntöjä ajassa, ja poikkeukselliset tilanteet ovat aiemminkin johtaneet joustoihin. Suomen ei pidä itse lukita itseään kaikkein tiukimpaan tulkintaan EU-säännöistä, vaan vaikuttaa, neuvotella ja hakea liikkumatilaa – ei luopua siitä ennakkoon. Viimeksi viime viikolla komissio kertoi uusista joustoista sääntöihin Iranin sodan vaikutusten vuoksi. Uusia joustoja ja tulkintoja tulee varmasti jatkossakin, Sarkkinen kommentoi.

Juttua täydennetty klo 11.54: lisätty vasemmistoliiton kanta ja Hanna Sarkkisen kommentit.