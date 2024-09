STT: Kulttuurileikkauksia katsotaan uudelleen budjettiriihessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tontille kaavailtuja leikkauksia ollaan STT:n tietojen mukaan kohdentamassa jonkin verran uudelleen tiistaina alkavassa hallituksen kaksipäiväisessä budjettiriihessä. Esimerkiksi kulttuuriin ei olisi kohdistumassa niin suuria leikkauksia kuin valtiovarainministeriö (VM) on budjettiehdotuksessaan esittänyt. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hallituslähde kertoo STT:lle, että opetus- ja kulttuuriministeriön avustus- ja toimintamenoja on katsottu kokonaisuutena ja siihen on pyritty löytämään uudelleenjärjestelyjä. VM on esittänyt kiisteltyjä leikkauksia myös muun muassa liikunta- ja nuorisotoimeen.

Valtiovarainministeriö esitti ehdotuksessaan opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiin 50 miljoonaa euroa vähemmän rahaa kuin ministeriö itse. STT:lle kerrotaan, että myöskään OKM:n esityksestä ei ollut vielä hallituksessa sopua.

Petteri Orpon (kok.) hallitus kokoontuu tiistaina ja keskiviikkona niin sanottuun budjettiriiheen päättämään valtion ensi vuoden rahankäytöstä.

STT:n tietojen mukaan itse budjetti alkoi olla maanantaina varsin valmis. Ennakko-oletus oli maanantaina iltapäivällä yhä, että varsinaisiin hallituksen neuvotteluihin käytetään kaksi päivää, tiistai ja keskiviikko. Alustavasti sovittuja asioita voi lopullisessa hallituksen neuvottelussa vielä muuttua.

HALLITUS saa budjettiriiheen VM:n tuoreen talousennusteen. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi viestipalvelu X:ssä maanantaina, että talouden ankea pohja on toivottavasti saavutettu ja pikkuhiljaa näkymä on ylös ja eteenpäin kohti parempaa.

Budjettiriihessä sovittu esitys toimitetaan eduskunnalle 23. syyskuuta ja eduskunta hyväksyy talousarvion joulukuussa.

OKM:n leikkauslistalla on kulttuurin lisäksi muitakin kohteita, joista leikkaaminen ei ole helppoa, kuten Julkisen sanan neuvoston (JSN) valtionapu ja Rikosuhripäivystys (Riku). Näihinkin voi tulla jonkinlaisia uudelleenkohdennuksia, mutta säästöjen kokonaissumma pysyy samana.

JSN:ltä on esimerkiksi esitetty leikattavaksi koko valtionapu, 130 000 euroa, ja Rikosuhripäivystyksen (RIKU) rahoitukseen on esitetty 850 000 euron leikkausta ensi vuodelle.

UUSINA menoina on STT:n tietojen mukaan Natoon liittymisen aiheuttamia kustannuksia. Kyse on muutamista kymmenistä miljoonista euroista.

Suuria säästöjä budjettiriihessä on kohdistumassa muun muassa valtionhallintoon.

- Virastot joutuvat tekemään säästöjä hyvin ripeällä aikataululla. Se voi johtaa jopa 4 000 työsuhteen päättymiseen, sanoi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström tiedotteessa maanantaina.

Kunnille puolestaan tulee lisäkustannuksia, kun työllisyyspalvelut siirtyvät niiden hoidettavaksi. Rahoitusta uudistukselta puuttuu JHL:n arvion mukaan 100 miljoonaa.

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa menojen loppusumma on yli 88 miljardia euroa. Ehdotus on 12,2 miljardia euroa alijäämäinen eli sen verran valtio on ensi vuonna ottamassa velkaa.

Budjettiriihessä pannaan pääasiassa toimeen hallituksen jo viime kevään kehysriihessä päättämiä kolmen miljardin euron sopeutustoimia. Kokonaisuudesta noin kaksi miljardia on menoleikkauksia ja noin miljardi veronkiristyksiä. Veronkiristykset ollaan STT:n tietojen mukaan toteuttamassa siten kuin kehysriihessä on linjattu.

Uusia sopeutuksia ei kehysriihessä sovittujen päälle ole budjettiriihessä tulossa.

LIIKENNEINFRAAN sekä tutkimukseen ja kehitykseen hallitus on tekemässä satojen miljoonien eurojen panostukset. Pääministeri Orpo kertoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että esimerkiksi itäisessä Suomessa hallitus panostaa saavutettavuuteen lähes 500 miljoonaa. Summalla se rahoittaa muun muassa Karjalan radan ja Savon radan kehittämistä sekä valtatie 15:n ja valtatie 5:n kunnostamista.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen sisältyy ministeriön mukaan uusia korvaavia säästöjä runsaat 100 miljoonaa euroa. Korvaavia säästöjä on haettu, kun valmisteluvaiheessa on selvinnyt, ettei päätetyllä keinolla päästäkään tavoiteltuun säästöön tai säästö ei toteudu aikataulussa.

Korvaaviin säästöihin sisältyy muun muassa evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin sekä kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan osoitetun valtionrahoituksen vähentäminen. Säästön suuruus on 20 miljoonaa euroa ja se nostanee muun muassa hautausmaksuja.

Toimeentulotuen maahanmuuttajien kotoutumiskorvauksiin kohdistuvan leikkauksen toimeenpanoa tarkennetaan siten, että päätetty 58 miljoonan euron säästö toteutuu täysimääräisesti.

Sanna Nikula/STT