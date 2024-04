STTK on tympääntynyt julkiseen talouskeskusteluun – Antti Palola lataa “hyvätuloisten napinasta”

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK lähettää tulikivenkatkuiset terveiset hallituksen kehysriiheen. Demokraatti Demokraatti

STTK:n hallitus on tympääntynyt julkiseen talouskeskusteluun, jota hallitsee jatkuva pakkoon pohjautuva koreografia ja pelottelu joutumisesta liiallista alijäämää koskevaan menettelyyn EU:ssa.

– Sopeutustoimia epäilemättä tarvitaan, mutta niitä on tehtävä oikeudenmukaisesti eikä ennestään heikoimmassa asemassa olevia kurjistamalla. Hyvätuloisten napina siitä, miten veroja pitäisi keventää kuulostaa omituiselta tilanteessa, jossa valtion kassa tarvitsee verotuloja. Kun STTK:n pääekonomisti esitteli julkisuudessa omia, kahdeksan miljardin säästöihin yltäviä ratkaisuja, hyväosaisten huuto on ollut kovaa. Jos varakkailta ei saa mitään ottaa, se on ainoastaan ahneutta, puheenjohtaja Antti Palola lataa tiedotteessa.

STTK:n hallituksen mielestä monet etukäteen julkisuudessa esiin nousseet toimenpide-ehdotukset kuulostavat käsittämättömiltä, koskivat ne sitten hyvinvointialueita tai eläkkeitä.

STTK on laatinut omat tavoitteensa hallituksen kehysriiheen ja julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2025-2028.

– Suomi ei saa säästää itseään hengiltä vaan on rohkeasti otettava kiinni mahdollisuuksista, joita esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä, vihreä siirtymä, digitalisaation eteneminen ja tekoälyn laajeneminen tarjoavat.