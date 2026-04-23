Työmarkkinat
23.4.2026 12:38 ・ Päivitetty: 23.4.2026 12:38
STTK: Palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanoa viivästytetään – ”Tasa-arvon edistäminen ei todella ole hallituksen prioriteetti”
STTK kritisoi hallitusta siitä, että EU:n palkka-avoimuusdirektiivin kansallista toimeenpanoa viivästytetään yli vaaditun toimeenpanoajan. Suomi rikkoo näin sopimusvelvoitteitaan, STTK huomauttaa.
STTK kertoo tiedotteessa, että tämänhetkisen tiedon mukaan esitys palkka-avoimuusdirektiivin kansallisesta toimeenpanosta annetaan eduskunnalle kesäkuun loppupuolella eli reilusti sen jälkeen, kun direktiivi olisi pitänyt toimeenpanna kesäkuun
alussa.
– Suomi rikkoo räikeästi sopimusvelvoitteitaan EU:ta kohtaan jättäessään noudattamatta direktiivin toimeenpanoaikaa. Suomen on noudatettava EU-sääntelyn vaatimuksia – myös silloin, kun kyse on poliittisesti hankalasta asiasta, STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi muistuttaa tiedotteessa.
Palkka-avoimuusdirektiivin tavoite on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Se velvoittaa työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin ja edistämään palkkauksen läpinäkyvyyttä palkkarakenteissa.
– Sukupuolten väliseen palkkaepätasa-arvoon voidaan aidosti puuttua vasta, kun palkkarakenteet ovat läpinäkyviä, samanarvoiset työt kyetään tunnistamaan ja palkkavertailu tehdään syrjimättömästi objektiivisin perustein. Juuri tähän direktiivi tähtää, Kirvesniemi sanoo.
Vuonna 2025 sukupuolten välinen palkkaero Suomessa oli Tilastokeskuksen tietojen mukaan 15,9 prosenttia.
STTK:N mukaan direktiivi sisältää useita työkaluja, joiden kattavalla käytöllä olisi olisi mahdollista edistää miesten ja naisten samapalkkaisuutta.
Lausuntokierroksella ollut hallituksen esitys ei kuitenkaan täyttänyt STTK:n mukaan edes direktiivin minimivaatimuksia. STTK kritisoi, että esimerkiksi direktiivin edellyttämä määritelmä samanarvoisesta työstä poistettiin esityksestä työnantajien painostuksesta.
– Ensin entinen tasa-arvon mallimaa esittää direktiivin toimeenpanoa alle minimivaatimusten ja sitten jättää noudattamatta sen toimeenpanoaikaa. Tasa-arvon edistäminen ei todella ole tämän hallituksen prioriteetti, Kirvesniemi sanoo.
STTK vaatii, että Suomen on sitouduttava sääntöpohjaiseen maailmanjärjestykseen ja toimeenpantava palkka-avoimuusdirektiivi pikimmiten, vähintään minimitasoisesti.
