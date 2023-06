STTK: Tulevan hallitusohjelman sopeutustoimien on tuettava kasvua

Hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittavien sopeutustoimien on tuettava kasvua. Näin linjaa toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallitus, kun hallitusneuvotteluja on käyty Säätytalolla pitkälti toista kuukautta. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Vaikka odottavan aika on pitkä, olennaista ei silti ole hallitusneuvotteluihin käytettävä aika vaan se, että Suomi saa toimintakykyisen hallituksen. Suomen lähivuosien ongelmat ja haasteet edellyttävät sitä, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola (kuvassa) korostaa tiedotteessa.

Hallitusohjelma rakentuu talouden sopeuttamiselle, joka toteutuisi menoleikkauksilla ja rakenteellisilla toimilla. Veropohja rapautuu hallituskauden aikana neljä miljardia euroa. STTK:n hallitus arvioi, ettei verokevennyksiin ole varaa.

– Kun kokonaisveroaste säilytetään nykytasolla, leikkauksilla ei vaaranneta hyvinvointivaltiota, Palola toteaa.

STTK:n mukaan sopeutus ja rakenteelliset toimet eivät saa vaarantaa toimeentuloa, koska silloin syödään kasvun mahdollisuuksia ja sen myötä kansakunnan uskoa tulevaisuuteen.

– Sote-palvelut ovat jo nyt kriisissä. Osaajapula edellyttää panostuksia koulutukseen, osaamiseen sekä henkilöstön palkkaukseen ja työoloihin. Julkisista palveluista on huolehdittava.

– STTK:n hallitus haluaa, että poliitikot pitävät näpit erossa eläkejärjestelmästä. Julkisen talouden ongelmat liittyvät valtion ja kuntien talouteen, eivät hyvässä kunnossa olevaan työeläkejärjestelmään, tiedotteessa paalutetaan.

HALLITUSNEUVOTTELIJOILTA STTK odottaa myös sitoutumista työelämän kehittämiseen yhteistyössä ammattiyhdistysliikkeen kanssa.

– Paikallinen sopiminen ei ole työllisyyden ihmelääke. Sen laajentaminen järjestäytymättömiin yrityksiin voi murentaa erityisesti heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden turvan. Ilman osaamista, tukea ja riittävää joukkovoimaa paikallinen sopiminen kääntyy saneluksi.

Seuraavan hallituksen työlistalla on myös sosiaaliturvan uudistaminen. STTK:n hallituksen mielestä uudistusta on arvioitava kokonaisuutena.

– Yhteen elementtiin kohdistuvat heikennykset johtavat helposti ihmisen pallotteluun luukulta toiselle ja syvemmälle tukiviidakkoon.

On tärkeää, että Suomi valitsee aina paikkansa läntisten demokratioiden joukossa.

KASVUN hedelmiä voidaan poimia myös leikkauslistojen ulkopuolelta, STTK muistuttaa. Keskusjärjestön mukaan OECD:n tuoreen raportin pohjalta keinoja olisivat esimerkiksi laadukas varhaiskasvatus ja joustavat vanhempainvapaajärjestelyt, jotka nopeuttavat naisten paluuta työelämään.

STTK muistuttaa myös, että työntekijöiden oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Niitä suojaavat kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut.

– Myös Euroopan unionin joukossa on maita, joissa poliittisista syistä on lähdetty työntekijöiden oikeuksien ja kansalaisvapauksien rajoittamisen tielle. On tärkeää, että Suomi valitsee aina paikkansa läntisten demokratioiden joukossa. Emme saa joutua väärään seuraan, Palola korostaa.