STTK:n kysely: Kevään tuplavaalien äänestysinto on hyvissä kantimissa

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n teettämän kansalaiskyselyn perusteella alue- ja kuntavaaleissa riittää kohtalaisesti äänestysintoa. Huhtikuun kunta- ja aluevaaleissa valitaan valtuutetut omaan kuntaan ja Helsinkiä lukuun ottamatta myös päättäjät oman hyvinvointialueen valtuustoon.

STTK:n uunituoreen kyselyn vastaajista 76 prosenttia aikoo äänestää kuntavaaleissa varmasti tai todennäköisesti. Aluevaaleissa näin aikoo tehdä 71 prosenttia vastaajista.

– Hyvinvointialueella päätetään sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä, kunnissa puolestaan muun muassa kouluista, te-palveluista, kulttuurista ja kotouttamisesta. Kaikki tuiki tärkeitä asukkaille, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo tiedotteessa.

Kyselyssä kartoitettiin myös sitä, mikä kasvattaisi äänestysintoa. Vastaajien mielestä kolme tärkeintä motivaattoria ovat kuntavaaleissa mahdollisuus sähköiseen äänestämiseen (42 prosenttia vastaajista), kokemus siitä, että omalla äänellä on enemmän merkitystä (39 %) ja luottamuksen palauttaminen politiikkaan (39 %).

Aluevaaleissa kolmen kärki oli sama, mutta ykköseksi nousi kokemus oman äänen merkityksellisyydestä, toisena oli sähköinen äänestäminen ja kolmantena luottamuksen palauttaminen politiikkaan.

Julkisen sektorin on oltava palvelujen ensisijainen tuottaja.

HYVINVOINTIALUEET ovat vasta toimintansa alussa ja niille on STTK:n mukaan tärkeää antaa työrauha. Alueita ei ole mitään syytä laittaa erityistarkkailuun, keskusjärjestö linjaa.

Tulevalla valtuustokaudella on STTK:n mielestä pidettävä kiinni määrätietoisesta palvelujen ja työolojen kehittämisestä. Hyvinvointialueita on STTK:n mukaan kehitettävä yhdenvertaisesti, jotta oikea-aikaiset palvelut turvataan kaikkialla.

– Palvelujen saatavuudessa ja saavutettavuudessa on huomioitava erityisesti haavoittuvimmat ryhmät ja resursseja on kohdennettava ennaltaehkäiseviin ja terveyttä edistäviin palveluihin.

– Riittävästä rahoituksesta on huolehdittava niin sote-palvelujen kuin pelastustoimen järjestämiseksi. Julkisen sektorin on oltava palvelujen ensisijainen tuottaja. Henkilöstön hyvinvointia, jaksamista ja osaamista palkkausta unohtamatta on kehitettävä määrätietoisesti henkilöstöä kuunnellen.

Hokkuspokkus-temppuja työllistämiseen ei ole.

TYÖVOIMAPALVELUT siirtyivät vuoden alussa kuntiin ja niiden on pohdittava oman elinvoimansa edellytyksiä, STTK katsoo.

– Reseptiksi STTK tarjoaa laadukkaan koulutuksen järjestämistä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja te-palvelukokonaisuuden kehittämistä työpaikkojen synnyttämiseksi ja nopeaksi työllistymiseksi. Hokkuspokkus-temppuja työllistämiseen ei ole, vaan se edellyttää osaamis- ja tietopohjan vahvistamista sekä palvelutarpeisiin vastaamista asianmukaisin resurssein, Palola sanoo.

STTK muistuttaa, että kunnat vastaavat myös kotouttamispalveluista, jotka ovat ovat tärkeä keino nopeuttaa työllistymistä ja asettumista Suomeen.

– Parhaimmillaan palvelut tukevat kuntien elinvoimatyötä, osaavan työvoiman saatavuutta ja väestökehitystä, tiedotteessa todetaan.

STTK on julkaissut alue- ja kuntavaalitavoitteensa verkkosivuillaan.