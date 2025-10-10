10.10.2025 11:09 ・ Päivitetty: 10.10.2025 11:09
STTK:n pääekonomisti vaihtaa työpaikkaa
Valtiotieteiden tohtori Patrizio Lainà on valittu SAK:n uudeksi pääekonomistiksi. Parhaillaan hän työskentelee STTK:n pääekonomistina.
Lainà on toiminut ekonomistina SAK:ssa vuosina 2017-2019.
– Olen todella innoissani paluusta SAK:hon. Odotan voivani tuoda talouskeskusteluun uusia näkökulmia ja ratkaisuja, jotka vahvistavat työntekijöiden asemaa ja rakentavat kestävää hyvinvointia kaikille, Lainà kertoo SAK:n tiedotteessa.
Lainà tulee työskentelemään SAK:n Yhteiskuntapolitiikan osastolla.
– Lainàn talousosaaminen, ymmärrys työmarkkinoista ja pientuloisten ihmisten arjesta tuovat SAK:n työhön erinomaisen lisän. Uskomme myös, että hän tuo inhimillistä näkökulmaa talouspolitiikan usein melko yksipuoliseen keskusteluun, toteaa Yhteiskuntapolitiikan osaston johtaja Saana Siekkinen.
Lainà aloittaa SAK:ssa 10. marraskuuta 2025.

