STTK:n Palola: “On surullista, että luottamukselliset keskustelut vuodetaan”

Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kommentoi Demokraatille pääministeri Petteri Orpon (kok.) kutsua vientimallineuvotteluihin sekä Helsingin Sanomien tietoja, joiden mukaan hän olisi jättämässä STTK:n puheenjohtajuuden tänä vuonna. Johannes Ijäs Demokraatti

Palola arvioi aamupäivällä, että hän ei itse saa Orpon kutsua neuvotteluihin työmarkkinamallista, koska mallista keskusteltiin alun perinkin liittojen edustajien kesken. Vain SAK:lla oli keskusjärjestöedustus.

SAK vetäytyi neuvotteluista joulukuun puolessavälissä eikä vientivetoisesta työmarkkinamallista ole sen jälkeen neuvoteltu.

OAJ toi tänään julkisuuteen, että nyt pääministeri on kutsunut keskeiset työmarkkinatoimijat koolle tämän viikon perjantaina. Teknologiateollisuuden työnantajista on kerrottu kysyttäessä, että pääministerin koolle kutsuman neuvottelun asialistalle on nimetty vain työmarkkinamalli.

STTK:n puheenjohtaja Palola kommentoi yleisellä tasolla, että on positiivista, että pääministeri haluaa keskustella työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Palola toivoisi myös, että pääministeri olisi aloitteellinen työmarkkinakeskusjärjestöjen suuntaan.

– Minähän olen aikaisemmin todennut, että olisi ehkä syytä käydä keskustelua laajemminkin työmarkkinatilanteesta sekä vientimallista että eduskunnassa olevasta paikallisesta sopimisesta ja työrauhamallista. Siinä näkisin mielellään, että siinä olisi keskusjärjestöt ja tapaamisen voisi järjestää poissa julkisuudesta, että pystyttäisiin luottamuksellisesti keskustelemaan, mistä kenkä puristaa, Palola sanoo.

– Ehkä pääministeri voisi olla tässä aloitteellinen.

HELSINGIN SANOMAT uutisoi hiljattain lähteisiinsä vedoten, että Palola olisi jättämässä puheenjohtajuuskautensa kesken STTK:ssa.

Palola, 64, on johtanut STTK:ta yli kymmenen vuoden ajan. Hänen nykyinen kautensa kestää vuoden 2025 loppuun saakka. HS:lle lähteet kertoivat kuitenkin, että Palola jättäisi tehtävänsä vielä tämän vuoden aikana.

– On surullista, että luottamukselliset keskustelut vuodetaan, mitä (STTK:n) hallituksen kanssa on käyty, Antti Palola kommentoi Demokraatille.

Hän toteaa, että kaikki tietävät, että hänen kautensa on päättymässä puolentoista vuoden kuluttua.

– Minä en missään tapauksessa sitten enää asetu ehdolle enkä ole jatkamassa.

– Ollaan tällaista seuraajapohdintaa käyty läpi ja minä olen ilmoittanut, että olen eläkeiän saavuttanut ja tästä olisi hyvä käydä keskustelua. Mitään päätöksiä tämän suhteen ei ole tehty, Palola sanoo.

– En minä halua sitä kommentoida tässä vaiheessa sen lähemmin, hän vastaa kysymykseen Helsingin Sanomien artikkelin tietoihin viitaten siitä, että hän voisi jättää tehtävänsä vielä tämän vuoden aikana.