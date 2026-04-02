STT:n ex-päätoimittaja: Ilkka Kanerva oli yksi hiihdon dopinguutisen lähteistä

Edesmennyt kokoomuspoliitikko Ilkka Kanerva kertoi STT:n ex-päätoimittajalle Kari Väisäselle Trondheimin 1997 MM-kisoissa suomalaishiihtäjälle tehdystä verenlaskusta, Väisänen sanoi STT:lle torstaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Väisänen kertoi, että hänen Kanervalta kuulemansa osaltaan vaikutti hänen päätökseensä päätoimittajana hyväksyä 1998 alussa STT:n dopinguutisen julkaiseminen.

STT uutisoi 1998 tammikuussa maastohiihtäjä Jari Räsäsen kasvuhormonin käytöstä. Uutinen johti oikeudenkäyntiin, jonka päätteeksi Väisänen ja uutisen kirjoittanut toimittaja tuomittiin sakkoihin ja STT vahingonkorvauksiin.

Useat Keskisuomalainen-konsernin mediat uutisoivat keskiviikkona Väisäsen esiintymisestä Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton tilaisuudessa, jossa hän oli kertonut Kanervan olleen yksi STT:n dopinguutisoinnin lähteistä.

Väisänen kertoi STT:lle torstaina, että hän kävi usean keskustelun hyvin tuntemansa Kanervan kanssa Trondheimin 1997 maastohiihdon MM-kisojen jälkeen. Väisäsen mukaan Kanerva kertoi näissä keskusteluissa hänelle muun muassa Hiihtoliiton entisen puheenjohtajan Eino Petäjäniemen Kanervalle kertomia tietoja.

- ”Ike” oli kuullut Trondheimin tapahtumista usealta eri taholta, Väisänen sanoi STT:lle torstaina.

VÄISÄNEN vahvisti, että tällä hän tarkoitti hiihtäjä Jari Räsäselle tehtyä verenlaskua liian korkean hemoglobiiniarvon laskemiseksi. Tieto Räsäselle Trondheimissa tehdystä toimenpiteestä tuli myöhemmin julki poliisin esitutkinnan myötä.

Petäjäniemi toimi Suomen hiihtoliiton puheenjohtajana 1990-1995. Hän kuoli 54-vuotiaana syksyllä 1998. Tuolloin Petäjäniemi oli Keskisuomalainen Oy:n toimitusjohtaja.

- Miksi tein aikoinaan jutun julkaisupäätöksen? Osin siksi, että minulla oli itselläni tieto siitä, mitä Hiihtoliitossa tapahtui. Tiesin epon käytöstä. Jutusta olisi voinut tuolloin tehdä rajummankin.

– Yksi, jolta olin saanut kyseisen tiedon, oli Ilkka Kanerva. Sovimme silloin yhteisesti – Ilkan toivomuksesta – etten paljasta lähdettäni. Kanerva oli kuullut epon käytöstä Hiihtoliiton silloiselta puheenjohtajalta Eino Petäjäniemeltä, Väisänen kertoi.

HÄN kirjoittaa STT:n dopinguutisesta ja sitä seuranneesta oikeusjutusta kirjaa, jonka on tarkoitus ilmestyä ensi vuoden alussa.

Aiemmin tapahtumia on käsitellyt myös uutisen kirjoittaja Johanna Aatsalo kiitetyssä kirjassaan Paljastus (WSOY, 2024).

- Päätös kirjoitusprojektista liittyy Kimmo Nokkosen helmikuussa ilmestyneeseen kirjaan Likaista hiihtoa ja puhdasta pajunköyttä. Se on ensimmäinen teos, jossa suomalaisen hiihdon doping-kulttuuria käsitellään systemaattisesti, perustuen pelkästään faktoihin. Nyt voin itsekin avata STT:n dopinguutisen taustoja ja perusteita julkaisupäätöksestä, josta päätoimittajana vastasin, Kari Väisänen kommentoi.

Ilkka Kanerva toimi kansanedustajana 1975 alkaen aina vuonna 2022 tapahtuneeseen kuolemaansa asti ja toimi useaan otteeseen ministerinä. Hän toimi myös pitkään useissa urheilujärjestöjen luottamustehtävissä.

STT/Raiko Häyrinen