Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

19.11.2025 10:52 ・ Päivitetty: 19.11.2025 10:52

STT:n tiedot: Omalääkärimallin kehittämiseen esitetään 40 miljoonan euron rahoitusta

LEHTIKUVA / HANNA MATIKAINEN

STT:n tietojen mukaan hallitus on sopinut, että se esittää omalääkärimallin kehittämiseen 40 miljoonan euron rahoitusta. Asia sisältyy ensi vuoden talousarvion täydentävään esitykseen, joka hallituksen on määrä antaa torstaina eduskunnalle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tarkoituksena on, että rahoituksella voidaan käynnistää hyvinvointialueilla omalääkäri-, omatiimi- tai ammatinharjoittajamalleihin liittyviä hankkeita.

Hallitus sopi alustavasti erillisrahoituksesta omalääkärikokeilulle jo viime keväänä kehysriihessään, mutta summaa ei ollut tuolloin vielä tiedossa. Rahoitusta ei sisältynyt vielä hallituksen alkuperäiseen budjettiesitykseen alkusyksystä.

Omalääkärimalli tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että tietyn alueen väestö jaetaan osiin, joista jokaiselle nimetään oma lääkäri alueen terveysasemalta. Mallista on hyvinvointialueilla erilaisia versioita, esimerkiksi jokaiselle nimettäviin tiimeihin perustuva omatiimimalli.

Hallitus on perustellut omalääkärimallin edistämistä sillä, että se parantaa potilastyytyväisyyttä, tukee terveydenhuollon resurssien tehokasta käyttöä ja alentaa kustannuksia pitkällä aikavälillä.

ERILLISRAHOITUSTA on vaatinut pikaisesti esimerkiksi Oulun yliopiston yleislääketieteen professori Juha Auvinen syyskuussa Helsingin Sanomissa. Hän toimii myös hallituksen omalääkäriohjelman johtoryhmässä, jonka tehtävä on muun muassa edistää mallien käyttöönottoa hyvinvointialueilla.

Auvisen mukaan monilla alueilla on ongelmana, että mallin aloittaminen vaatisi riittävästi yleislääkäreitä, ja heidän houkuttelemisensa taas vaatii rahaa. Auvinen laskeskeli tuolloin, että esimerkiksi yhden ammatinharjoittajan palkkaaminen vuodessa maksaisi hyvinvointialueille noin 200  000 euroa. Jutussa sanottiin, että näin ollen vaikkapa 30 miljoonalla eurolla saisi karkeasti laskettuna 150 omalääkäriä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
19.11.2025
Purra: Marinin hallitus kärsi vauhtisokeudesta – päätös luopua kehyksistä ”avasi baanan”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU