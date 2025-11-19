STT:n tiedot: Omalääkärimallin kehittämiseen esitetään 40 miljoonan euron rahoitusta

STT:n tietojen mukaan hallitus on sopinut, että se esittää omalääkärimallin kehittämiseen 40 miljoonan euron rahoitusta. Asia sisältyy ensi vuoden talousarvion täydentävään esitykseen, joka hallituksen on määrä antaa torstaina eduskunnalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tarkoituksena on, että rahoituksella voidaan käynnistää hyvinvointialueilla omalääkäri-, omatiimi- tai ammatinharjoittajamalleihin liittyviä hankkeita.

Hallitus sopi alustavasti erillisrahoituksesta omalääkärikokeilulle jo viime keväänä kehysriihessään, mutta summaa ei ollut tuolloin vielä tiedossa. Rahoitusta ei sisältynyt vielä hallituksen alkuperäiseen budjettiesitykseen alkusyksystä.

Omalääkärimalli tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että tietyn alueen väestö jaetaan osiin, joista jokaiselle nimetään oma lääkäri alueen terveysasemalta. Mallista on hyvinvointialueilla erilaisia versioita, esimerkiksi jokaiselle nimettäviin tiimeihin perustuva omatiimimalli.

Hallitus on perustellut omalääkärimallin edistämistä sillä, että se parantaa potilastyytyväisyyttä, tukee terveydenhuollon resurssien tehokasta käyttöä ja alentaa kustannuksia pitkällä aikavälillä.

ERILLISRAHOITUSTA on vaatinut pikaisesti esimerkiksi Oulun yliopiston yleislääketieteen professori Juha Auvinen syyskuussa Helsingin Sanomissa. Hän toimii myös hallituksen omalääkäriohjelman johtoryhmässä, jonka tehtävä on muun muassa edistää mallien käyttöönottoa hyvinvointialueilla.

Auvisen mukaan monilla alueilla on ongelmana, että mallin aloittaminen vaatisi riittävästi yleislääkäreitä, ja heidän houkuttelemisensa taas vaatii rahaa. Auvinen laskeskeli tuolloin, että esimerkiksi yhden ammatinharjoittajan palkkaaminen vuodessa maksaisi hyvinvointialueille noin 200 000 euroa. Jutussa sanottiin, että näin ollen vaikkapa 30 miljoonalla eurolla saisi karkeasti laskettuna 150 omalääkäriä.