Stubb aikoo keskustella Herzogin kanssa – “Israel on aina ollut hyvinkin luotettava asekumppani”

Stubb sanoi Tampereen-vierailunsa yhteydessä haluavansa keskustella Herzogin kanssa ennen ensi viikolla alkavaa YK:n yleiskokousta.

- Haluan kertoa hänelle tapaamisista, joita minulla tulee yleiskokouksessa olemaan. Lisäksi haluan saada tilannekatsauksen Gazasta ja Israelin toiminnasta, Stubb kertoi lehdistötilaisuudessa Tampereella.

Stubb sanoi myös haluavansa kertoa Herzogille, miksi Suomi aikoo äänestää YK:ssa sen puolesta, että Israelin siirtokunnat miehitetyillä palestiinalaisalueilla todetaan laittomiksi. YK:n oli määrä äänestää päätöslauselmasta keskiviikkona.

Stubbin mukaan on hyvin tärkeää, että Suomi pystyy säilyttämään keskusteluyhteyden sekä Israelin että palestiinalaisten kanssa. Stubbin on määrä tavata palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa.