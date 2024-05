Stubb ärähti Saksan arvostelijoille Berliinissä – ”Saksa tekee enemmän kuin osuutensa”

Suomen ja Saksan välit ovat erinomaiset, sanoi Berliinissä vierailulla oleva tasavallan presidentti Alexander Stubb. Hän kiitti puheessaan Saksaa sen Suomelle osoittamasta vahvasta tuesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stubb puhui tiedotustilaisuudessa tavattuaan Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin. Hän kertoi kaksikon keskustelleen muun muassa maiden kahdenvälisistä suhteista ja Lähi-idän vakavasta tilanteesta. Presidentti painotti Saksan olevan Suomelle merkittävä kumppani.

STUBB kiitti Saksaa vahvasta tuesta, jota se on osoittanut Ukrainalle. Presidentti sanoi olevansa ärsyyntynyt kansainvälisessä mediassa esiintyneestä arvostelusta, jossa on kritisoitu Saksan liian vähäistä Ukrainan tukemista. Stubb painotti, että Saksan Ukrainalle antama tuki on toiseksi suurinta maailman maista.

- Tulisi nähdä metsä puilta, Saksa tekee enemmän kuin osuutensa, Stubb sanoi.

Hänen mielestään esimerkiksi keskustelu tankeista on epärelevanttia ison kuvan kannalta. Presidentti Stubb lisäsi, että myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on ollut tyytyväinen Saksan antamaan tukeen. Stubb keskusteli eilen puhelimessa Zelenskyin kanssa Ukrainan tuesta.

SAKSAN liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier sanoi tiedotustilaisuudessa, että Saksa voisi ottaa oppia suomalaisesta kokonaisturvallisuusajattelusta.

Hän kertoi, että Saksassa on käyty aiheesta keskusteluja, mutta varsinaisia päätöksiä asiasta ei ole tehty. Saksan parlamentissa on käyty debatteja aiheesta. Liittopresidentti sanoi, että maan yhteiskunnallista resilienssiä on vahvistettava.

Stenmeierin mukaan Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan on muuttanut Saksan käsitystä turvallisuudesta. Hän sanoi, että hyökkäys Ukrainaa vastaan ei ollut ainoastaan alueellinen hyökkäys vaan hyökkäys niitä kansainvälisen oikeuden periaatteita vastaan, joihin Saksa on sitoutunut.

- Se on ennen kaikkea ollut hyökkäys kaikkia niitä oppeja vastaan, joita saimme toisesta maailmansodasta, Steinmeier sanoi.

Tämän vuoksi olen ollut huojentunut siitä valtavasta tuesta, jota maamme on ollut valmis antamaan Ukrainalle, liittopresidentti jatkoi.

Stubb tapaa myöhemmin tänään Saksan liittokansleri Olaf Scholzin. Aiemmin presidentin ohjelmassa oli keskustelutilaisuus Hertie School -yliopistolla, jossa hän piti puheenvuoron kokonaisturvallisuudesta.

Nina Törnudd / STT