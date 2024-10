Stubb: “Elämme erittäin vaikeassa turvallisuusympäristössä”

Presidentti Alexander Stubb puhui maanantaina Pohjoismaiden Berliinin-suurlähetystöjen 25-vuotisjuhlassa. Stubb on puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa kaksipäiväisellä vierailulla Saksassa.

- En ole koskaan tuntenut itseni näin pohjoismaalaiseksi, sanoi Stubb avatessaan puheensa suurlähetystöjen juhlassa.

Hän kertoi yleisölle, että hänen äidinkielensä on ruotsi.

Stubb kuvaili, että vaikka eri Pohjoismaat ovat keskenään hieman erilaisia, niin ne ovat yhtä aikaa myös erittäin samanlaisia.

- Meillä on yhteinen historia, yhteinen kulttuuri ja yhteinen kieli. No okei, suomi on hieman erilainen, myönsi Stubb sävyltään kevyessä puheessaan.