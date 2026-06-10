Stubb ja Ruto: Afrikkaa tulee ajatella uudella tavalla – ”Muutakin kuin sotaa, tauteja ja köyhyyttä”

Presidentti Alexander Stubb ja Suomessa valtiovierailulla oleva Kenian presidentti William Ruto kaipaavat Afrikalle näkyvämpää roolia kansainvälisissä instituutioissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhteisessä lehdistötilaisuudessa keskiviikkona presidentit ottivat muun muassa esiin yhteisen tavoitteen uudistaa YK:n turvallisuusneuvostoa ja kansainvälisiä rahoituslaitoksia.

Molempien johtajien mukaan Afrikkaa pitää ryhtyä ajattelemaan täysin uudella tavalla. Ruto muistutti, että mantereella on suuret luonnonvarat ja nopeasti kasvava työikäinen väestö.

- Meistä ei ole reilua nähdä Afrikka vain aluetta vaivaavien haasteiden valossa. Kyse ei ole vain sodista, taudeista ja köyhyydestä, Ruto perusteli.

Stubbin näkemyksen mukaan Afrikan ja muun globaalin etelän osallistumisen ja kuuntelemisen lisäämiselle on selkeä peruste.

- Mielestäni globaali etelä ratkaisee sen, millaiseksi seuraava maailmanjärjestys muodostuu, Stubb totesi.

RUTON mukaan Suomi on Kenialle tärkeä eurooppalainen kumppani. Puheenvuoronsa aluksi Ruto onnitteli suomalaisia tuoreesta jääkiekon MM-kullasta. Lisää aiheesta Stubb STT:lle: Ei Suomeen mitään ydinaseita sijoiteta

- Saavutus toi iloa ja ylpeyttä kansakunnalle, jolle jääkiekolla on erityinen merkitys, Ruoto sanaili.

Stubb puolestaan kuvaili Keniaa sekä portiksi Itä-Afrikkaan että merkittäväksi alueelliseksi ja globaaliksi vaikuttajaksi. Hän kiitteli Kenian tukea YK:n peruskirjan periaatteille ja kansainväliselle oikeudelle.

- Olette olleet järjen ääni kansainvälisesti, ei vain viime vuosina vaan jo aiemmin, Stubb sanoi.

PRESIDENTTI Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb vastaanottivat presidentti Ruton ja tämän puolison Rachel Ruton Presidentinlinnan edustalla aamukymmeneltä.

Myöhemmin keskiviikkona presidenttien ohjelmassa on muun muassa korkean tason Lupaus Rauhasta -paneelikeskustelu, joka käsittelee YK:ta ja rauhanvälittämistä.

Torstaina presidentit osallistuvat Suomen ja Kenian välisen kaupan edistämiseen tähtäävään tilaisuuteen, jossa on mukana suomalaisia ja kenialaisia yrittäjiä. Iltapäivästä Ruto pääsee vierailemaan kesäisessä Naantalissa ja osallistuu ensimmäisenä afrikkalaisena valtionpäänä Kultaranta-keskustelujen paneelikeskusteluun.

Ruto tapaa vierailullaan myös Helsingin pormestarin Daniel Sazonovin (kok.), eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) sekä Suomessa asuvia kenialaisia.

PRESIDENTTIEN puolisoilla on presidenttiparien yhteisen ohjelman lisäksi erillisohjelmaa, ja he tutustuvat Helsingissä muun muassa naisten mahdollisuuksiin teknologiayrityksissä.

Turussa he pääsevät tutustumaan valtakunnallisen, naisten terveyteen keskittyvän Women’s Health Hub Finland -innovaatioverkoston toimintaan.

Presidentti Stubb vieraili Keniassa toukokuussa 2025. Ruton valtiovierailu on ensimmäinen Keniasta Suomeen sitten vuoden 1987.

STT/Niilo Simojoki, Ilja Minkin