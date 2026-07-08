Stubb ja Valtonen: Suomi tukee Tanskaa, Grönlannin asiat eivät kuulu muille

Presidentti Alexander Stubb ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) tuomitsivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin jälleen yltyneet vaatimukset Grönlantia kohtaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stubb kommentoi, että Grönlannin asioista päättäminen kuuluu vain ja ainoastaan Tanskalle. Erimielisyyksistä huolimatta Nato on Stubbin mukaan nyt vahvempi kuin koskaan aiemmin.

Valtosen mukaan Trumpin puheita Grönlannista ei voi hyväksyä.

– Suomi on ehdottomasti Tanskan ja sen alueellisen koskemattomuudet tukena, Valtonen sanoi suomalaismedialle Ankarassa.

Valtosen mukaan Trumpin kommenteissa ei sinänsä ollut mitään uutta ja yllättävää. Nyt olisi kuitenkin tärkeää keskittyä Yhdysvaltain, Tanskan ja Grönlannin kesken käynnissä olleisiin neuvotteluihin sekä arktisen alueen turvallisuuden vahvistamiseen laajemmin, Valtonen korosti.

TAVATESSAAN tiistaina Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin Trump ilmaisi myös tyytymättömyyttään muihin Nato-liittolaisiin ja sanoi Yhdysvaltain voivan vetää vaikka kaikki joukkonsa pois Euroopasta.

- No, hänellä on kovat puheet. Me olemme tottuneet siihen, että hänen diplomatian kielensä on varsin erilainen kuin mitä perinteisesti varsinkin tuolla ulkoministeripöydissä kuulee, Valtonen kuittasi. Lisää aiheesta Tanska: Grönlanti ei edelleenkään ole myytävänä

Hänen mukaansa Trumpin puheista huolimatta Natossa jäsenmaat todellisuudessa tekevät sitä mitä ovat luvanneet tekevänsä.

Valtosen mukaan Trumpin puheiden taustalla on Yhdysvaltain heikentyvä taloudellinen tilanne ja samanaikainen Kiinan nousu. Yhdysvaltalaisetkin joutuvat miettimään, voivatko he velkaantua loputtomasti.

- Sen takia he keskittyvät siihen, että saisivat julkisia menoja myös puolustuksen osalta keskitettyä enemmän sellaisiin kohteisiin, jotka on heitä lähempänä. Tätäkin taustaa vasten on ihan loogista, että Eurooppa tekee enemmän.

VALTONEN osallistui tiistaina Ankarassa Ukraina-Nato-neuvoston formaatissa pidetylle ulkoministereiden illalliselle. Hänen mukaansa on mahdollista, että Venäjän selvä sotilaallinen heikkeneminen ei johda toivottuun sodan päättymiseen vaan siihen, että Venäjä haluaa eskaloida sotaa entisestään, kuten se on tehnyt iskuilla ukrainalaisiin siviilikohteisiin.

Valtonen kertoi viestineensä Ankarassa kaukaisemmille kumppaneille, jotka ”eivät ehkä tunne nahoissaan Venäjän uhkaa” Suomen tavoin, että nykyisessä sodankäynnissä ei tarvitse olla maantieteellisesti ihan naapurissa kärsiäkseen vastapuolen aiheuttamasta tuskasta.

Valtonen sanoi suhtautuvansa toiveikkaasti Ukrainan toivomaan mahdollisuuteen valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia Ukrainassa.

- Tai jos ei Ukrainassa, niin kuitenkin Euroopassa lähempänä Ukrainaa, kuten esimerkiksi Puolassa, Valtonen sanoi.

Hänen mukaansa Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio suhtautuu asiaan positiivisesti.

PRESIDENTTI Stubbin mukaan Venäjää eivät taivuttele neuvottelupöytään talousvaikeudet tai miestappiot vaan kansan kääntymien sotaa vastaan.

Siksi Venäjän painostamista on jatkettava, Stubb sanoi saapuessaan huippukokoukseen.

Stubbin mukaan Ukraina on nyt aiempaa paremmassa asemassa sodassa muun muassa kaukoiskujen ansioista, mutta sen pitäisi saada kiireesti lisää ilmapuolustuskapasiteettia.

STT/Niilo Simojoki

Juttua täydennetty Elina Valtosen kommenteilla klo 12.07.