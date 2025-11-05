Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.11.2025 07:18 ・ Päivitetty: 5.11.2025 07:18

Stubb puhuu huomenna YK:n ilmastokokouksessa Brasiliassa

LEHTIKUVA / RONI LEHTI

Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään Brasiliaan YK:n COP30-ilmastohuippukokoukseen. Stubb on paikalla keskiviikosta perjantaihin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Stubb pitää Suomen kansallisen puheenvuoron valtionjohtajien huippukokouksessa torstaina. Lisäksi hän osallistuu teemaistuntoihin, jotka käsittelevät metsää, meriä ja energiaa. Niitä isännöi Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silva.

Stubbilla on kokouksessa useita tapaamisia, mukaan lukien kahdenvälinen tapaaminen Lulan kanssa.

Vuosittaisessa YK:n ilmastokokouksessa edistetään toimia Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisiä teemoja Belemin-kokouksessa ovat uudet kansalliset päästövähennyssitoumukset sekä globaalit sopeutumisen indikaattorit, joiden avulla voidaan arvioida maiden edistymistä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, kertoi Stubbin kanslia tiedotteessa.

Valtionjohtajien huippukokous edeltää ilmastokokouksessa 10.-21. marraskuuta käytäviä neuvotteluita. Niissä Suomen valtuuskuntaa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.).

Ilmastokokoukseen osallistuvat myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.).

