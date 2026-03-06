Stubb: Suomen ydinasemuutos olisi linjassa Pohjoismaiden kanssa

Presidentti Alexander Stubb sanoo, että torstaina paljastetuilla, ydinenergialakiin ja rikoslakiin esitetyillä muutoksilla Suomi tulisi ydinasepolitiikassaan samalle linjalle Pohjoismaiden kanssa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stubb kommentoi asiaa suomalaismedialle valtiovierailullaan Intiassa.

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on aiemmin sanonut, että esitys irrottaisi Suomen Pohjoismaiden pitkän linjan ydinasepolitiikasta. Monet maat ovat rajoittaneet ydinaseiden käyttömahdollisuuksia poliittisilla kielloilla, harvemmin laeilla.

- Lainsäädäntömuutoksessa ei ole kyse siitä, että Suomea kohtaan olisi mitään akuuttia tai yhtäkkistä turvallisuusuhkaa, Stubb sanoo.

- Korostan, että lainsäädäntömuutoksessa ei ole kyse siitä, että Suomeen tulisi ydinaseita. Suomi ei halua ydinaseiden sijoittamista alueelleen eikä sellaista ole Natossa suunnitteilla. Suomesta ei tule ydinasevaltio.

Hallituksen esittämän lakimuutoksen mukaan ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen Suomen kautta olisi mahdollista, mikäli se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, sotilasliitto Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.

OPPOSITIO on arvostellut sitä, ettei esitystä käsitelty laajasti parlamentaarisessa yhteistyössä.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan ydinaserajoituksia purkavaa esitystä ei käsitelty etukäteen parlamentaarisesti asian herkkyyden takia.

Presidentti Stubb sanoo, että hänen ymmärryksensä mukaan esitystä on käsitelty pitkään ja sitä on käsitelty tp-utvassa eli presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteiskokouksessa. Kysyttäessä presidentti ei kertonut, milloin asiaa on käsitelty ensimmäisen kerran tp-utvassa.

Hän vastasi kokousten olevan salaisia.

Presidentti näkee, että on Suomen etu, että Suomella ei ole lainsäädännöllisiä esteitä liittyen sotilasliitto Naton puolustukseen ja pelotteeseen. Stubb listasi, että nämä perustuvat käytännössä kolmeen pilariin: konventionaalisiin joukkoihin, ohjuksiin ja ydinaseisiin.

- Toivon, että lopputulos on sellainen, että meillä ei ole minkäännäköisiä rajoitteita meidän ydinasesuunnitteluun.

Hän toivoi uudistukselle mahdollisimman laajaa yhteisymmärrystä opposition ja hallituksen välillä.

Teksti: STT / Milja Rämö