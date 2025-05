Stubb: Suomi tunnustaa Palestiinan ”jossain vaiheessa”

Presidentti Alexander Stubb kommentoi kysymystä Palestiinan tunnustamisesta keskiviikkona tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa Suomi tunnustaa Palestiinan ”jossain vaiheessa”. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Mielestäni olemme tilanteessa, jossa on liikettä. Maailmassa 147 maata on tunnustanut Palestiinan, Euroopan unionissa 11 (maata) 27:stä. Siinä vaiheessa, jos lähtee suurempi liike, Britannia, Ranska tai muutama muu maa, on Suomenkin hyvä olla historian oikealla puolella, Stubb sanoi Helsingin Sanomien mukaan.

STUBBIN mukaan Palestiinan tunnustamisella on vaikutusta, jos isompi ryhmä tekee sen yhdessä.

Presidentti kertoi myös olleensa yhteydessä Israelin presidenttiin Isaac Herzogiin useamman kerran pelkästään kuluvan viikon aikana ja tuoneensa esiin suoraan oman mielipiteensä Gazan väestönsiirroista.