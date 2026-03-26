Stubb: Ukraina pysyy vielä JEFin kumppanimaana täysjäsenyyden sijasta

Ukrainalle tarjottiin Helsingissä JEF-maiden kokouksessa torstaina lämmintä kättä, jolla maata kuitenkin pidettiin käsivarrenmitan päässä ryhmän täysjäsenyydestä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi ryhmälle lähetetyssä videotervehdyksessä Ukrainan haluavan JEFin täysipainoiseksi jäseneksi.

Kokouksen isäntä, presidentti Alexander Stubb totesi tiedotustilaisuudessa huippukokouksen päätteeksi, ettei Ukrainan toive ole uusi eikä se ole ainakaan heti toteutumassa. Stubbin mukaan JEF-maat jatkavat toistaiseksi nykyisellä kumppanimaajärjestelyllä.

- Olemme ajatelleet alusta lähtien, että on tärkeää, että Ukraina on tavalla tai toisella läsnä. Sitä varten on tämä kumppanuus, ja toistaiseksi jatkamme sen kanssa.

JEF-maiden kokouksen päätteeksi julkilausumassa kerrottiin, että Ukrainan joukot osallistuvat myöhemmin tänä vuonna pidettäviin JEFin Lion-sotaharjoituksiin.

JEF on kymmenen valtion puolustusyhteistyöjärjestely, johon kuuluvat kaikki Pohjoismaat, Baltian maat, Britannia ja Hollanti. Ukraina hyväksyttiin kymmenen maan JEFin kumppanimaaksi ryhmän edellisessä huippukokouksessa Oslossa.

STUBB piti tiedotustilaisuuden kokouksen päätteeksi yhdessä Islannin pääministerin Kristrun Frostadottirin ja Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören kanssa. Ensi vuoden kokousta isännöi Islanti, viime vuoden kokousta isännöi Norja.

Islannin pääministeri korosti sitä, että Ukrainan sodan ratkaisu vaikuttaa myös arktisen alueen turvallisuuteen.

- On vaikea sanoa, mikä tilanne on, kun tapaamme Reykjavikissa ensi vuonna. Emme halua nähdä vuoden päästä pohjoisessa Venäjää, joka on ollut voitokas (Ukrainassa), Frostadottir sanoi.

Norjan pääministeri Stören mukaan Ukraina on yhä Euroopan turvallisuuden painavin asia.

- Meidän pitää pysyä keskittyneinä Ukrainaan. Heitä vastaan hyökätään, ja he ovat pystyneet tekemään vastarintaa. Monella tapaa he ovat paremmassa tilanteessa kuin vuosi sitten, mutta hyökkäykset ovat jatkuvia, Störe sanoi.

Ennen kokouksen alkua Stubbin norjalaislehti VG:lle antamat kommentit oli tulkittu siten, että hänestä Yhdysvaltain välittämät neuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä ovat ajautuneet umpikujaan. Stubbin mukaan kommenttien sävy olisi synkistynyt käännettäessä norjasta, mutta on totta, että neuvottelut eivät käytännössä etene.

- Näyttää selvästi siltä, että neuvottelut ovat keskeytyneet, Stubb sanoi.

