24.5.2026 12:50 ・ Päivitetty: 24.5.2026 12:50

Stubb Ylellä: Sumud-aktivisteja ei olisi saanut nöyryyttää Israelissa

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Israelista karkotetut suomalaiset Sumud-laivueen jäsenet Helsinki-Vantaan lentokentällä 23. toukokuuta.

Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi tuomitsee Israelin kansallisen turvallisuuden ministerin Itamar Ben-Gvirin käytöksen pidätettyjä Gaza-avustuslaivueen aktivisteja kohtaan.

Tässä Suomi on samassa linjassa monen muun EU-maan kanssa. Stubb vastasi yleisön kysymykseen asiasta Tasavallan presidentin kyselytunnilla Ylellä.

Palestiinalaisille avustuskuljetuksia Välimerellä laivanneet aktivistit joutuivat alkuviikosta Israelin viranomaisten pidättämiksi.

Äärioikeistolainen ministeri Ben-Gvir kävi kuvaamassa itsestään videon, jossa hän pilkkaa kahlittuja, viranomaisten retuuttamia aktivisteja. Videon julkaisusta nousseen diplomaattisen kohun jälkeen jopa hänen omat hallituskumppaninsa paheksuivat jälkeenpäin ministerin käytöstä.

Stubb luonnehti ministerin toimintaa kohtuuttomaksi ja kansainvälisten sääntöjen vastaiseksi, ja kertoi Suomen olevan yhteydessä Israeliin tämän takia.

Pidätettyjen Sumud-laivueen jäsenten joukossa oli myös kolme suomalaista, jotka palasivat Turkin kautta kotimaahan lauantaina. He kertoivat saaneensa Israelin viranomaisilta kovakouraista ja nöyryyttävää kohtelua.

KYSELYTUNNILLA kansalaiset halusivat myös kuulla, miksi Suomi hankkii aseita Israelista.

Stubb sanoi Suomen hankkivan puolustukseensa parasta teknologiaa, mitä markkinoilta saa, Venäjän hyökkäyssodan vuoksi.

