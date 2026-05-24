Stubb Ylellä: Sumud-aktivisteja ei olisi saanut nöyryyttää Israelissa

Tässä Suomi on samassa linjassa monen muun EU-maan kanssa. Stubb vastasi yleisön kysymykseen asiasta Tasavallan presidentin kyselytunnilla Ylellä.

Palestiinalaisille avustuskuljetuksia Välimerellä laivanneet aktivistit joutuivat alkuviikosta Israelin viranomaisten pidättämiksi.

Äärioikeistolainen ministeri Ben-Gvir kävi kuvaamassa itsestään videon, jossa hän pilkkaa kahlittuja, viranomaisten retuuttamia aktivisteja. Videon julkaisusta nousseen diplomaattisen kohun jälkeen jopa hänen omat hallituskumppaninsa paheksuivat jälkeenpäin ministerin käytöstä.

Stubb luonnehti ministerin toimintaa kohtuuttomaksi ja kansainvälisten sääntöjen vastaiseksi, ja kertoi Suomen olevan yhteydessä Israeliin tämän takia.