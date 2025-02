Stubb Ylellä: Trump näkee politiikan liiketoimina, USA tuskin lähtee Natosta

Presidentti Alexander Stubb sanoo, ettei usko Yhdysvaltojen olevan aikeissa irtautua Natosta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stubb sanoi Svenska Ylen radiokyselytunnilla, että Yhdysvallat ei enää entiseen tapaan näytä tukevan kansainvälisiä järjestöjä, mutta että alueelliset yhteistyöjärjestöt ovat eri asia. Hän arvioi presidentti Donald Trumpin näkevän, että Natossa pysyminen kannattaa.

Stubbin mukaan Yhdysvaltojen kansainvälinen politiikka on jossain määrin vähemmän vakaata kuin mitä se on ollut aiemmin.

- Mutta samalla näemme, että Yhdysvallat haluaa käydä kauppaa, Stubb sanoi.

Suomen kannalta tilanne on Stubbin mukaan vakaa, sillä Suomella on neuvotteluissa valtteja kuten teknologia, jäänmurtajat ja puolustus.

TRUMPIN UHKAUS 25 prosentin tulleista EU-maille johtaa Stubbin mukaan siihen, että unionin kauppapolitiikkaa ohjaava EU-komissio tulee reagoimaan.

- Totuushan on, että tullit eivät ole hyödyksi Yhdysvalloille. Tulemme näkemään inflaatiota ja talouden, joka ei ole yhtä vahva kuin aiemmin, Stubb sanoi.

Hän arvioi, että markkinoiden reaktio voi ajan mittaan saada Trumpin muuttamaan tullipohjaista kauppapolitiikkaansa.

Stubb ei ryhtynyt arvioimaan, onko Trump itse enemmän Venäjän kuin Ukrainan puolella.

- Hän on Yhdysvaltojen puolella. Hänen taustansa on kiinteistöbisneksessä ja hän näkee kansainvälisen politiikan liiketoimintana. Tämä on tosiasia jonka kanssa meidän on elettävä. Meidän ei pidä pelätä sitä, mutta se on yksinkertaisesti erilainen.

Stubbin mukaan nyt eletään maailmassa, jossa Trump pyrkii tekemään diilejä Ukrainan, Euroopan, ehkä myös Kiinan ja Venäjän kanssa.

SODANUHKAA käsitelleeseen kansalaiskysymykseen Stubb vastasi rauhoitellen.

- Ymmärrän tämän huolen. Me elämme sekasorron aikakaudella. Mutta samalla haluan sanoa, että ei pidä olla huolissaan. Me selviydymme tästä kyllä.

Hän sanoi tuntevansa itse olonsa nyt rauhallisemmaksi kuin ennen, sen jälkeen kun hän presidentiksi tulonsa jälkeen on saanut tietoa siitä miten hyvin Suomen viranomaiset ja puolustus toimivat.

– Emme ole matkalla kohti maailmansotaa. Tilanteemme on turvallinen, Stubb vakuutti.

Teksti: STT / Nina Törnudd