Stubb Ylellä ulkopolitiikan työnjaosta: “Tässä yksittäisessä kysymyksessä olen Hannun kanssa vähän eri mieltä”

Ylen Ykkösaamussa vieraillut presidentti Alexander Stubb sanoi, ettei kannata presidentin roolin muuttamista edustukselliseksi.

Stubb sanoi olevansa eri mieltä kuin Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen, jonka mielestä perustuslakia pitäisi muuttaa niin, että parlamentaarisessa vastuussa oleva hallitus vastaisi täysimittaisesti myös ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja presidentti olisi edustuksellinen valtionpäämies.

Himanen perusteli kantaansa torstaina ilmestyneessä kirjassaan Missä enkelitkin pelkäävät (Docendo) sillä, että nykyinen ulkopolitiikan kaksipäinen johtajamalli hankaloittaa nykyisellään sekä presidentin että pääministerin työtä.

- Olen lukenut kaikki hänen kirjansa, ja niistä suurimmasta osasta olen samaa mieltä, mutta tässä yksittäisessä kysymyksessä olen Hannun kanssa vähän eri mieltä, Stubb sanoi.

STUBBIN mukaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen päätöksenteon jakaminen kahdelle toimijalle on perusteltua useammastakin syystä.

- Me olemme pieni kansa. Meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme lähtee yhtenäisestä linjasta. Meille ulkopolitiikka on eksistentiaalinen kysymys. Ja silloin, jos meillä on toimija, joka kykenee ikään kuin tuomaan kaikki yhteen, niin siitä on hyötyä, Stubb sanoi.

- Toinen on se, että ulkopolitiikan ei pidä olla sisäpolitiikan väline, ja sitähän me olemme nähneet nyt Yhdysvalloissa ja Saksassa. Me Suomessa olemme pysyneet yhtenäisinä, koska presidentti johtaa (ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa) yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Stubb lisäsi, että yhteistyössä pitää toimia myös eduskunnan kanssa. Tähän presidentillä ei ole velvoitetta.

– Se perustuu ihan terveeseen järkeen. Siihen, että pienenä kansakuntana meidän pitää puhaltaa yhteiseen hiileen silloin, kun puhutaan ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta.

Stubb sanoi, että nykyinen järjestelmä on hänen mielestään hyvä, tasapainoinen ja varsinkin tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa hyvinkin toimiva.